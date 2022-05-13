Велика Британія запровадила санкції проти родичів Путіна і Кабаєвої

Велика Британія запровадила санкції проти родичів президент Росії Володимира Путіна і Аліни Кабаєвої. Нинішні санкції також вдарили по фінансовій мережі Путіна.

В офіційних документах перераховано скромне майно президента Путіна, зокрема, невелика квартиру в Санкт-Петербурзі, дві машини радянських часів 1950-х років, причіп і невеликий гараж.

Про нові санкції оголосила міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.

Офіційні активи Путіна скромні, його спосіб життя фінансується групою сім’ї, друзів та еліти, зазначили у британському МЗС.

“Насправді Путін покладається на сім’ю, друзів дитинства та обрану еліту, які виграли від його правління і, у свою чергу, підтримують його спосіб життя. Їхньою нагородою є вплив на справи російської держави, що виходить далеко за межі їхніх формальних посад”, — йдеться у повідомленні МЗС Великої Британії.

Раніше стало відомо, що статки коханки кремлівського диктатора втричі більші, ніж у легендарного колишнього чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Майка Тайсона. Як пише Mirror, завдяки роботі Кабаєвої як гімнастки, політикині і медіамагнатки, її статки оцінюються в 7,6 мільйона фунтів стерлінгів.

Путін і Кабаєва: чи справді в них є спільні діти

Читайте також: