Учені вигадали хитрий спосіб знайти позаземне життя

Існують реальні шанси знайти позаземне життя / © Associated Press

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Японські дослідники розробили інноваційний електричний метод на основі нанотехнологій та штучного інтелекту. Він дозволяє виявляти амінокислоти й шукати ознаки позаземного життя.

Про це пише Sciencealert.

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Науковці з’ясували, що електропровідність води може підказати її хімічний склад і навіть наявність умов, придатних для життя.

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В основу розробки покладено відмінність між живими організмами та неживими хімічними процесами, яка чітко простежується через амінокислоти. Відомо, що живі організми використовують переважно L-форму амінокислот, тоді як абіотичні процеси створюють рівну суміш L- і D-форм. Тому співвідношення цих форм є ідеальним маркером для астробіології.

Традиційні методи потребують аналізу великих обсягів речовини та використання хімічних реактивів, тоді як новий підхід ґрунтується на новітніх нанотехнологіях та електроніці.

Нагадаємо, Міжнародна академія астронавтики затвердила нові принципи реагування на можливий контакт з іншопланетянами. Документ визначає, хто і за яких умов може відповідати на сигнали з космосу.

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