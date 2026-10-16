- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 90
- Час на прочитання
- 1 хв
Хмельницький розривають вибухи — місто під атакою
У Хмельницькому зрання чути звуки вибухів.
Сьогодні, 16 жовтня, росіяни атакують ударними дронами Хмельницький.
Про це повідомляє кореспондентка ТСН.ua.
В області триває повітряна тривога — жовтий рівень.
Зазначимо, зо росіяни зрання атакують західні області України. Вибухи, зокрема, було чути в місті Рівне. Там, за даними місцевих ЗМІ, виникла пожежа.
Раніше повідомлялося, що в Умані внаслідок падіння БпЛА виникла пожежа в багатоповерхівці. Також поруйновано сторожовий будинок поруч: з-під завалів врятовано чоловіка.
Коментарі
Сортувати: