У місті неспокійно / © Associated Press

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Сьогодні, 16 жовтня, росіяни атакують ударними дронами Хмельницький.

Про це повідомляє кореспондентка ТСН.ua.

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В області триває повітряна тривога — жовтий рівень.

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Зазначимо, зо росіяни зрання атакують західні області України. Вибухи, зокрема, було чути в місті Рівне. Там, за даними місцевих ЗМІ, виникла пожежа.

Раніше повідомлялося, що в Умані внаслідок падіння БпЛА виникла пожежа в багатоповерхівці. Також поруйновано сторожовий будинок поруч: з-під завалів врятовано чоловіка.

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