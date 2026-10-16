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- Украина
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Хмельницкий разрывают взрывы — город под атакой
В Хмельницком с утра слышны звуки взрывов.
Сегодня, 16 октября, россияне атакуют ударными дронами Хмельницкий.
Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.
В области продолжается воздушная тревога — желтый уровень.
Отметим, что россияне рано атакуют западные области Украины. Взрывы, в частности, были слышны в городе Ровно. Там, по данным местных СМИ, возник пожар.
Ранее сообщалось, что в Умани в результате падения БпЛА возник пожар в многоэтажке. Также разрушен сторожевой дом рядом: из-под завалов спасен мужчина.
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