Хмельницкий разрывают взрывы — город под атакой

В городе неспокойно / © Associated Press

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Сегодня, 16 октября, россияне атакуют ударными дронами Хмельницкий.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.

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В области продолжается воздушная тревога — желтый уровень.

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Отметим, что россияне рано атакуют западные области Украины. Взрывы, в частности, были слышны в городе Ровно. Там, по данным местных СМИ, возник пожар.

Ранее сообщалось, что в Умани в результате падения БпЛА возник пожар в многоэтажке. Также разрушен сторожевой дом рядом: из-под завалов спасен мужчина.

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