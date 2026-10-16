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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Хмельницкий разрывают взрывы — город под атакой

В Хмельницком с утра слышны звуки взрывов.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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В городе неспокойно

В городе неспокойно / © Associated Press

Сегодня, 16 октября, россияне атакуют ударными дронами Хмельницкий.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.

В области продолжается воздушная тревога — желтый уровень.

Отметим, что россияне рано атакуют западные области Украины. Взрывы, в частности, были слышны в городе Ровно. Там, по данным местных СМИ, возник пожар.

Ранее сообщалось, что в Умани в результате падения БпЛА возник пожар в многоэтажке. Также разрушен сторожевой дом рядом: из-под завалов спасен мужчина.

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