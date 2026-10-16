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Как приготовить кабачковый пирог
Приготовьте сочный, овощной пирог из кабачка, с сыром и зеленью.
Пирог внутри получается мягким из-за сочности кабачка, а снаружи с хрустящей золотистой корочкой из расплавленного сыра.
Ингредиенты
- кабачок
- 400 г
- яйца куриные
- 3 шт.
- сметана
- 150 г
- твердый сыр
- 100 г
- мука пшеничная
- 180 г
- разрыхлитель
- 1 ч. л.
- зелень (укроп, петрушка)
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- перец черный молотый
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- соль
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- растительное масло
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Кабачок натрите на крупную терку, посолите, оставьте на 10 минут, затем хорошо отожмите.
Сыр натрите на крупную терку, разделите на две части.
Зелень промойте и измельчите.
Взбейте венчиком, яйца с солью, добавьте сметану, кабачок, твердый сыр, всыпьте просеянную муку, разрыхлитель, перец черный молотый, зелень и перемешайте.
Форму для запекания смажьте растительным маслом, вылейте массу, разровняйте, сверху посыпьте оставшимся сыром.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 35-40 минут до золотистой корочки.
Советы:
Сметану используйте любой жирности.