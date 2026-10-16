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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
773
Время на прочтение
1 мин

Как приготовить кабачковый пирог

Приготовьте сочный, овощной пирог из кабачка, с сыром и зеленью.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
147 ккал
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Кабачковый пирог

Кабачковый пирог / © Credits

Пирог внутри получается мягким из-за сочности кабачка, а снаружи с хрустящей золотистой корочкой из расплавленного сыра.

Ингредиенты

кабачок
400 г
яйца куриные
3 шт.
сметана
150 г
твердый сыр
100 г
мука пшеничная
180 г
разрыхлитель
1 ч. л.
зелень (укроп, петрушка)
перец черный молотый
соль
растительное масло

  1. Кабачок натрите на крупную терку, посолите, оставьте на 10 минут, затем хорошо отожмите.

  2. Сыр натрите на крупную терку, разделите на две части.

  3. Зелень промойте и измельчите.

  4. Взбейте венчиком, яйца с солью, добавьте сметану, кабачок, твердый сыр, всыпьте просеянную муку, разрыхлитель, перец черный молотый, зелень и перемешайте.

  5. Форму для запекания смажьте растительным маслом, вылейте массу, разровняйте, сверху посыпьте оставшимся сыром.

  6. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 35-40 минут до золотистой корочки.

Советы:

  • Сметану используйте любой жирности.

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