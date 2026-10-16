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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Час на прочитання
1 хв

Як приготувати кабачковий пиріг

Приготуйте соковитий овочевий пиріг із кабачків, сиром та зеленню.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 год. 10 хв.
Харчова цінність на 100 г
147 ккал
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Кабачковий пиріг

Кабачковий пиріг / © Credits

Пиріг всередині виходить м’яким завдяки соковитості кабачка, а зовні — з хрусткою золотистою скоринкою з розплавленого сиру.

Інгредієнти

кабачок
400 г
курячі яйця
3 шт.
сметана
150 г
твердий сир
100 г
пшеничне борошно
180 г
розпушувач
1 ч. л.
зелень (кріп, петрушка)
мелений чорний перець
сіль
олія

  1. Кабачок натріть на великій тертці, посоліть, залиште на 10 хвилин, а потім добре відіжміть.

  2. Сир натріть на великій тертці, розділіть на дві частини.

  3. Зелень промийте та подрібніть.

  4. Збийте віночком яйця з сіллю, додайте сметану, кабачок, твердий сир, всипте просіяне борошно, розпушувач, мелений чорний перець, зелень і перемішайте.

  5. Форму для запікання змастіть олією, вилийте масу, розрівняйте, зверху посипте сиром, що залишився.

  6. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці за температури 180 градусів 35–40 хвилин до утворення золотистої скоринки.

Поради:

  • Сметану можна використовувати будь-якої жирності.

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