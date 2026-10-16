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Як приготувати кабачковий пиріг
Приготуйте соковитий овочевий пиріг із кабачків, сиром та зеленню.
Пиріг всередині виходить м’яким завдяки соковитості кабачка, а зовні — з хрусткою золотистою скоринкою з розплавленого сиру.
Інгредієнти
- кабачок
- 400 г
- курячі яйця
- 3 шт.
- сметана
- 150 г
- твердий сир
- 100 г
- пшеничне борошно
- 180 г
- розпушувач
- 1 ч. л.
- зелень (кріп, петрушка)
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- мелений чорний перець
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- сіль
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- олія
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Кабачок натріть на великій тертці, посоліть, залиште на 10 хвилин, а потім добре відіжміть.
Сир натріть на великій тертці, розділіть на дві частини.
Зелень промийте та подрібніть.
Збийте віночком яйця з сіллю, додайте сметану, кабачок, твердий сир, всипте просіяне борошно, розпушувач, мелений чорний перець, зелень і перемішайте.
Форму для запікання змастіть олією, вилийте масу, розрівняйте, зверху посипте сиром, що залишився.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці за температури 180 градусів 35–40 хвилин до утворення золотистої скоринки.
Поради:
Сметану можна використовувати будь-якої жирності.