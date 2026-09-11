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Курячі котлети з кабачком: простий рецепт
Курячі котлети з кабачком подають у гарячому або холодному вигляді — як основну страву або з будь-яким гарніром.
Котлети виходять соковитими та м’якими.
Інгредієнти
- куряче філе
- 500 г
- кабачок
- 400 г
- куряче яйце
- 1 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- пшеничне борошно
- 3–4 ст. л.
- мелена паприка
- 1 ч. л.
- чорний мелений перець
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- сіль
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- олія
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Кабачок натріть на середній тертці, посоліть, залиште на 5–10 хвилин, а потім ретельно відтисніть руками всю рідину.
Куряче філе помийте, висушіть паперовим рушником і наріжте довільними шматочками.
Цибулю почистьте і також наріжте на шматочки.
Куряче філе та цибулю пропустіть через м’ясорубку.
До миски викладіть фарш, кабачок, додайте яйце, чорний мелений перець, паприку, сіль, борошно і добре перемішайте.
У сковороді на середньому вогні розігрійте олію та обсмажте котлети з обох боків по 4–5 хвилин до утворення золотистої скоринки.
Поради:
Куряче м’ясо з цибулею можна перебити в подрібнювачі.