Курячі котлети з кабачком: простий рецепт

Котлети виходять соковитими та м’якими.

Кабачок натріть на середній тертці, посоліть, залиште на 5–10 хвилин, а потім ретельно відтисніть руками всю рідину.

Куряче філе помийте, висушіть паперовим рушником і наріжте довільними шматочками.

Цибулю почистьте і також наріжте на шматочки.

Куряче філе та цибулю пропустіть через м’ясорубку.

До миски викладіть фарш, кабачок, додайте яйце, чорний мелений перець, паприку, сіль, борошно і добре перемішайте.