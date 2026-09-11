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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
122
Час на прочитання
1 хв

Курячі котлети з кабачком: простий рецепт

Курячі котлети з кабачком подають у гарячому або холодному вигляді — як основну страву або з будь-яким гарніром.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
120 ккал
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Курячі котлети з кабачком

Курячі котлети з кабачком / © Credits

Котлети виходять соковитими та м’якими.

Інгредієнти

куряче філе
500 г
кабачок
400 г
куряче яйце
1 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
пшеничне борошно
3–4 ст. л.
мелена паприка
1 ч. л.
чорний мелений перець
сіль
олія

  1. Кабачок натріть на середній тертці, посоліть, залиште на 5–10 хвилин, а потім ретельно відтисніть руками всю рідину.

  2. Куряче філе помийте, висушіть паперовим рушником і наріжте довільними шматочками.

  3. Цибулю почистьте і також наріжте на шматочки.

  4. Куряче філе та цибулю пропустіть через м’ясорубку.

  5. До миски викладіть фарш, кабачок, додайте яйце, чорний мелений перець, паприку, сіль, борошно і добре перемішайте.

  6. У сковороді на середньому вогні розігрійте олію та обсмажте котлети з обох боків по 4–5 хвилин до утворення золотистої скоринки.

Поради:

  • Куряче м’ясо з цибулею можна перебити в подрібнювачі.

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