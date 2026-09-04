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Кабачковий пиріг із сиром на сковорідці: рецепт корисної страви
Щоб приготувати швидко соковитий пиріг, вам знадобляться кабачок, сир, яйця, спеції та сковорідка.
Страва виходить смачною як у гарячому, так і в холодному вигляді.
Інгредієнти
- кабачок
- 1 шт.
- курячі яйця
- 2 шт.
- сир
- 200 г
- пшеничне борошно
- 405 ст. л.
- куркума
- ¼ ч. л.
- мелений чорний перець
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- сіль
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- олія
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- зелень (кріп)
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Кабачок натріть на великій тертці, злегка посоліть, залиште на 10 хвилин, а потім відіжміть зайвий сік.
Кріп промийте та дрібно наріжте.
У мисці змішайте яйця, сир, кріп, кабачок, куркуму, мелений чорний перець, посоліть, всипте борошно і перемішайте до однорідної маси.
Сковороду змастіть олією, викладіть масу і розрівняйте. Накрийте кришкою і смажте на мінімальному вогні 10 хвилин з одного боку, потім обережно переверніть і готуйте ще 5–7 хвилин до утворення золотистої скоринки.
Поради:
Сир можна використовувати будь-якої жирності.