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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
311
Час на прочитання
1 хв

Кабачковий пиріг із сиром на сковорідці: рецепт корисної страви

Щоб приготувати швидко соковитий пиріг, вам знадобляться кабачок, сир, яйця, спеції та сковорідка.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
130 ккал
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Кабачковий пиріг з сиром на сковороді

Кабачковий пиріг із сиром на сковороді / © Credits

Страва виходить смачною як у гарячому, так і в холодному вигляді.

Інгредієнти

кабачок
1 шт.
курячі яйця
2 шт.
сир
200 г
пшеничне борошно
405 ст. л.
куркума
¼ ч. л.
мелений чорний перець
сіль
олія
зелень (кріп)

  1. Кабачок натріть на великій тертці, злегка посоліть, залиште на 10 хвилин, а потім відіжміть зайвий сік.

  2. Кріп промийте та дрібно наріжте.

  3. У мисці змішайте яйця, сир, кріп, кабачок, куркуму, мелений чорний перець, посоліть, всипте борошно і перемішайте до однорідної маси.

  4. Сковороду змастіть олією, викладіть масу і розрівняйте. Накрийте кришкою і смажте на мінімальному вогні 10 хвилин з одного боку, потім обережно переверніть і готуйте ще 5–7 хвилин до утворення золотистої скоринки.

Поради:

  • Сир можна використовувати будь-якої жирності.

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