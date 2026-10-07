Астрологиня назвала знаки зодіаку, від яких найшвидше повертається бумеранг

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Але якщо в одному випадку він може й запізнитися, то в іншому — не змушує на себе довго чекати.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, від яких до нас найшвидше повертається бумеранг.

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Стрілець

Стрільці — один із найдоброзичливіших знаків зодіаку, представники якого не тримають зла і досить швидко миряться навіть із тими, хто перед ними винен. Можливо, саме тому справи у тих, хто сам заніс себе до списку їхніх ворогів, йдуть не дуже добре — вони досить швидко отримують від долі «відплату».

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Діва

Діви нікому не пробачають образ — ні своїм, ні чужим. Навпаки, вони приховують їх і розробляють у своїй голові чіткий та логічний план помсти, який реалізують максимально точно й спокійно, без нервів. А оточенню кажуть, що у них просто дуже войовничий ангел-охоронець, який не дає їх образити.

Рак

Раків не рекомендують ображати, оскільки вони, як правило, не можуть відповісти ударом — лише ллють сльози й скаржаться на те, як погано з ними вчинили. Але, оскільки у світі все-таки існує справедливість, бумеранг наздоганяє їхніх кривдників швидко, хоча вони й самі не розуміють, як це сталося.

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