Шарлотта Казірагі у стильному штанному костюмі з'явилася на показі Chanel у Парижі

Шарлотта Казірагі / © Getty Images

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Шарлотта була присутня на показі жіночої колекції Chanel сезону весна-літо 2027 року в межах Тижня моди в Парижі. 40-річна письменниця та журналістка приїхала на модне шоу у стильному штанному костюмі темно-синього кольору від Chanel, який доповнила чорним топом і лакованими туфлями з квадратними носами.

В руках Казірагі тримала маленьку бордову сумку від Chanel на короткій ручці, а свій образ доповнила темно-червоним манікюром, кількома браслетами на зап'ясті та каблучками на пальцях. Шарлотта розпустила довге каштанове волосся і зробила макіяж з акцентом на яскраві губи.

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Шарлотта Казірагі / © Getty Images

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Шарлотта розлучилася зі своїм бойфрендом – письменником Ніколя Матьє, а причиною стало її бажання народити дитину.

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Шарлотта Казірагі та Ніколя Матьє / © Getty Images

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