У смугастій сорочці та широких штанях: Шарлотта Казірагі відвідала показ Chanel

Шарлотта Казірагі / © Getty Images

Реклама

Шарлотта відвідала показ колекції Chanel осінь/зима 2026/2027 у межах Паризького тижня моди. Письменниця приїхала у небесно-блакитній сорочці в тонку смужку, під якою виднівся чорний мереживний бюстгальтер.

Також Казіраги була в синіх широких джинсах і взута в туфлі на підборах. У руках дівчини була червона сумка зі шкіри крокодила від Chanel на короткій ручці, а на обличчі сонцезахисні окуляри. Волосся вона розпустила, зробивши гарне хвилясте укладання з легкою недбалістю, одягла сережки з білого золота, кілька браслетів на зап'ястя і зробила червоний манікюр.

Шарлотта Казірагі / © Getty Images

Казіраги мала просто приголомшливий вигляд, вона усміхалася і позувала фотографам, що зібралися на заході.

Реклама

Новини партнерів