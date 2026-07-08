- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 127
- Час на прочитання
- 1 хв
У смугастій сорочці та широких штанях: Шарлотта Казірагі відвідала показ Chanel
Монакська журналістка Шарлотта Казірагі відвідала Паризький тиждень моди.
Шарлотта відвідала показ колекції Chanel осінь/зима 2026/2027 у межах Паризького тижня моди. Письменниця приїхала у небесно-блакитній сорочці в тонку смужку, під якою виднівся чорний мереживний бюстгальтер.
Також Казіраги була в синіх широких джинсах і взута в туфлі на підборах. У руках дівчини була червона сумка зі шкіри крокодила від Chanel на короткій ручці, а на обличчі сонцезахисні окуляри. Волосся вона розпустила, зробивши гарне хвилясте укладання з легкою недбалістю, одягла сережки з білого золота, кілька браслетів на зап'ястя і зробила червоний манікюр.
Казіраги мала просто приголомшливий вигляд, вона усміхалася і позувала фотографам, що зібралися на заході.