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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
313
Час на прочитання
2 хв

Олена-Христина Лебідь висловилась про свою вагу і відповіла на критику через її худорлявість

Знаменитість зізналась, що іноді стикається з гейтом, але їй є що на це відповісти.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Олена-Христина Лебідь

Олена-Христина Лебідь / © instagram.com/elena_kristina_lebed

Українська телеведуча Олена-Христина Лебідь висловилась про свою вагу і відповіла на закиди, що вона нібито занадто худорлява.

Знаменитість на YouTube-каналі "РБК-Україна LIFE" зізналась, що іноді стикається з гейтом через її зовнішній вигляд. Ведучій закидають, що вона нібито занадто худорлява і, мовляв, мало їсть. Часом Олена-Христина Лебідь відповідає на подібні коментарі. Ведуча говорить, що на це вона лиш віджартовується.

«А чого ти не їси, а ти взагалі не їси?»… Я на це, коли є настрій, відповідаю. Я їм! Які дурні запитання, такі й дурні відповіді. Так, я їм, і регулярно», — говорить ведуча.

Олена-Христина Лебідь / © instagram.com/elena_kristina_lebed

Олена-Христина Лебідь / © instagram.com/elena_kristina_lebed

Знаменитість також запевнила, що почувається цілком комфортно у своєму тілі і з тією вагою, яка в неї є. Жодних комплексів в Олени-Христини Лебідь через худорлявість не виникало. Ведуча наголосила, що впевнена в собі, а думка інших її не бентежить.

«Ви знаєте, для того, щоб були комплекси, це треба, щоб людина була невпевненою в тому, як вона почувається. Я знаю, що я комфортно почуваюся, я здорова людина, я можу пробігти так, як не пробіжать деякі мої друзі, які більші в об’ємах. Тому які можуть бути комплекси, якщо мені в кайф. Це моє життя і моє тіло. Добре, що кожен із нас вирішує, як в тому тілі собі жити», — підсумувала ведуча.

Нагадаємо, нещодавно співачка Оля Цибульська приголомшила схудненням на 12 кг. Артистка розкрила секрет стрункості і назвала свою нинішню вагу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
313
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