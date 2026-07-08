Вичерпали всі можливості: ще одна країна більше не передаватиме зброю Україні

Військова допомога / © Вікіпедія

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Болгарія більше не має можливості надавати Україні військову допомогу зі складів власних Збройних сил.

Про це заявив прем’єр-міністр країни Румен Радєв, пише ZN.UA.

За його словами, Софія вже передала Україні 13 пакетів військової допомоги, до яких входили озброєння та боєприпаси.

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«Ми вичерпали свої можливості щодо надання військової підтримки. Я маю на увазі зброю та боєприпаси зі складів Збройних сил Болгарії. Ми надали 13 пакетів допомоги. У нас більше немає чого постачати Україні», — сказав Радєв.

Водночас, як пише «Українська правда», болгарський урядовець додав, що країна готова допомагати з ремонтом військової техніки.

Раніше Чехія відмовилася фінансувати нову програму НАТО із закупівлі зброї для України. Прем’єр-міністр Андрей Бабіш заявив, що країна не виділятиме кошти на цю ініціативу, оскільки планує спрямувати бюджет на власні оборонні потреби та виконання зобов’язань перед Альянсом. Водночас Прага не блокуватиме програму, а її фінансування мають забезпечити інші союзники.

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