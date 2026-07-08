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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
685
Час на прочитання
1 хв

Вичерпали всі можливості: ще одна країна більше не передаватиме зброю Україні

У Болгарії зробили гучну заяву про військову допомогу Україні.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Військова допомога

Військова допомога / © Вікіпедія

Болгарія більше не має можливості надавати Україні військову допомогу зі складів власних Збройних сил.

Про це заявив прем’єр-міністр країни Румен Радєв, пише ZN.UA.

За його словами, Софія вже передала Україні 13 пакетів військової допомоги, до яких входили озброєння та боєприпаси.

«Ми вичерпали свої можливості щодо надання військової підтримки. Я маю на увазі зброю та боєприпаси зі складів Збройних сил Болгарії. Ми надали 13 пакетів допомоги. У нас більше немає чого постачати Україні», — сказав Радєв.

Водночас, як пише «Українська правда», болгарський урядовець додав, що країна готова допомагати з ремонтом військової техніки.

Раніше Чехія відмовилася фінансувати нову програму НАТО із закупівлі зброї для України. Прем’єр-міністр Андрей Бабіш заявив, що країна не виділятиме кошти на цю ініціативу, оскільки планує спрямувати бюджет на власні оборонні потреби та виконання зобов’язань перед Альянсом. Водночас Прага не блокуватиме програму, а її фінансування мають забезпечити інші союзники.

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Дата публікації
Кількість переглядів
685
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