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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Мерц озвучив прогноз, який не сподобається Кремлю: що сказав про війну в Україні

Він також оголосив про багатомільярдну програму підтримки України на два роки.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
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Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц / © Associated Press

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Росія не зможе досягти своїх воєнних цілей у війні проти України. Водночас він підтвердив подальшу підтримку Києва та повідомив про нову європейську ініціативу фінансування.

Про це він сказав під час зустрічі з журналістами.

Мерц закликав посилити роль європейських союзників у межах Альянсу та підтвердив, що підтримка України залишатиметься одним із ключових пріоритетів.

За його словами, країни Європи вже домовилися про нову програму допомоги Україні на найближчі два роки.

«Ми й надалі допомагатимемо Україні. Ми також започаткували спільну ініціативу в Європі для подальшої підтримки України протягом наступних двох років — 2026 та 2027 — з €70 млрд щороку», — заявив Мерц.

Канцлер також висловив переконання, що Росія не зможе досягти поставлених воєнних цілей.

«Росія не має жодних шансів виграти цю війну. Вони не досягнуть своїх воєнних цілей, і чим швидше ми закінчимо цю війну, тим краще буде для Європи, тим краще для Росії і тим краще для миру у світі», — наголосив він.

За словами Мерца, саме спільні дії союзників мають сприяти якнайшвидшому завершенню війни та зміцненню безпеки в Європі.

Саміт НАТО — останні новини

Нагадаємо, Україна більше не просуває конкретний 28-пунктний мирний план щодо завершення війни з Росією. Київ робить ставку на посилення тиску на Кремль і перегляд підходів до припинення вогню. Президент Володимир Зеленський планує обговорити цю стратегію з Дональдом Трампом на саміті НАТО. Україна залишається відкритою до дипломатії, але не бачить реальної готовності Росії до переговорів.

До слова, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що союзники ймовірно підтвердять у підсумковій декларації саміту, що Росія становить довгострокову загрозу для території Альянсу. Про остаточний документ можна буде говорити після завершення саміту.

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Дата публікації
Кількість переглядів
111
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