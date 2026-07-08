Обрізання живоплоту обернулося смертю: яка помилка коштувала чоловікові життя

Живопліт

Реклама

68-річний садівник Норман Маккензі помер через чотири дні після того, як під час обрізання живоплоту впав на бамбукову тростину. Розслідування дійшло висновку, що фатального нещасного випадку, ймовірно, вдалося б уникнути, якби для роботи використовувалося безпечніше обладнання.

Про це повідомило видання Mirror.

Інцидент стався 17 вересня 2024 року на території замку Дарневей поблизу Форреса в Шотландії. Підстригаючи живопліт, чоловік оступився на драбині та впав на клумбу, де бамбукова тростина проткнула йому пах. Попри серйозну травму він самостійно витягнув тростину, відпочив і продовжив працювати до кінця дня.

Реклама

Лише через два дні садівник звернувся до лікарні через сильний біль і набряк. Обстеження показало глибоку рану, однак не виявило, що всередині залишився фрагмент джинсової тканини, який потрапив до рани під час падіння.

Уже наступного дня стан пацієнта різко погіршився. Аналізи підтвердили розвиток тяжкої інфекції, після чого його терміново доправили до Королівської лікарні Абердина. Під час екстреної операції лікарі діагностували некротичний фасціїт — небезпечну бактеріальну інфекцію, яка стрімко руйнує тканини. Саме тоді хірурги виявили й витягли з рани шматок порваних джинсів.

Щоб зупинити поширення інфекції, медикам довелося видалити значні ділянки уражених тканин у нижній частині живота, паху та калитки. Попри лікування у відділенні інтенсивної терапії 21 вересня Норман Маккензі помер. Причиною смерті стали септичний шок, поліорганна недостатність і некротичний фасціїт.

Під час розслідування також було з’ясовувано, чи могло більш раннє хірургічне втручання врятувати чоловіка. Шериф Девід Гарві зазначив, що своєчасна операція могла б бути ефективнішою, якби лікарям було відомо про забруднення рани. Водночас він наголосив, що доказів того, що рішення медиків NHS Grampian спричинили або сприяли смерті пацієнта, немає.

Реклама

Натомість перевірка виявила порушення в організації безпеки праці. Зокрема, під час обрізання живоплоту використовували обладнання, яке не відповідало вимогам безпеки. Крім того, в компанії не було чітко визначено відповідального за нагляд за працівником, через що він самостійно оцінював ризики під час виконання робіт.

Після трагедії Moray Estates прибрала бамбукові опори з заглиблених клумб і садів, переглянула оцінку професійних ризиків, посилила контроль за виконанням робіт і змінила порядок повідомлення про нещасні випадки. Шериф Девід Гарві не надав додаткових рекомендацій, зазначивши, що роботодавець і NHS Grampian уже запровадили необхідні зміни після загибелі Нормана Маккензі. Також він висловив співчуття родині померлого.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 25-річний чоловік чотири місяці жив із нестерпним болем, а лікарі тривалий час не могли встановити причину його стану. Справжній діагноз поставили лише після того, як великий абсцес лопнув, а чоловіка терміново госпіталізували.

Новини партнерів