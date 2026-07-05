"Мій тато помер і бачив пекло": жінка розповіла моторошну історію, яка змінила її життя

Жінка плаче через смертьбатька / Ілюстартивне фото

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Жінка розповіла, як перед смертю її батько побачив видіння пекла. Те, що він пережив, змінило її життя.

Про це повідомляє Mirror.

Яскраве світло — і останній подих

У соціальних мережах вона розповіла про те, що пережив її батько, який був алкоголіком. Вона сказала: «Я думаю, що деяким людям потрібно це почути».

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За словами жынки, її тато був чудовим, поки їй не виповнилося сім років, коли він став алкоголіком. Чоловік намагався кинути палити протягом багатьох років, але натомість стало все гірше і гірше, поки в нього нарешті не розвинувся цироз печінки.

Лише за кілька тижнів до смерті йому наснилося жахливе видіння. Вона пригадала, як прийшла до батька в лікарню, де за ним спостерігали. Примітно, що він не приймав ліки, оскільки йому «це не подобалося».

«Я зайшла до нього, а він буквально кричав і благав мене вийти з кімнати, а я подумала: що трапилося?» А він сказав: «Хіба ти не бачиш, що стіни горять, ти згориш, ти маєш звідси вибратися, ти маєш піти», і він був у стані паніки. Він описував скрегіт зубів. Він описував такий неприємний запах, що його буквально нудило, як від хвороби. І він постійно питав мене: «Ти не чуєш цього запаху? Ти не бачиш цих тварин?», — розповіла жінка.

Вона описувала істот із зубами завдовжки кілька дюймів, які нібито попереджали про смертельну небезпеку у разі спроби залишити це місце. За її словами, навіть у юному віці вона усвідомлювала, що батько переживає видіння, яке нагадує пекло. Жінка також переконана, що цей досвід міг бути своєрідним «проведенням через пекло» з боку Бога, аби він усвідомив свої помилки, оскільки за життя не був віруючим.

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«Я ніколи не забуду той день у лікарні. Він залишився зі мною на все життя», — поділилася жінка.

Її батько провів свої останні дні в хоспісі. Безпосередньо перед смертю він сказав, що хоче стати віруючим і «прийняти Ісуса у своє серце». Тоді вони разм із дядьком, який є проповідником, помолилися.

«Кімнату огорнув звук, і вперше я по-справжньому, по-справжньому розплакалася, бо знала, що він прийняв Ісуса, бо відчувала це, відчувала мир у кімнаті», — зазначила донька.

За її словами, востаннє, коли він повністю прокинувся, він дивився на край свого ліжка. У кімнаті було темно, був увімкнений лише телевізор.

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«Він подивився на край ліжка, потім на мене і сказав: „Хіба ти не бачиш цього яскравого світла?“

Донька подивилася на нього і сказала: «Яскраве світло?»

У відповідь пролунало: «А ось моя мама. Моя мама біля підніжжя ліжка».

Він сказав, що бачив свою маму і яскраве прекрасне світло. Він заплющив очі, а приблизно через п’ять хвилин до доньки підійшла її двоюрідна сестра і сказала, що він щойно зробив свій останній подих.

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Жінка звертається до людей із закликом боротися з будь-якою залежністю.

«Мій тато міг би бути таким великим. Він колись був моделлю, але зруйнував своє життя алкоголем. Зберіть свої серця в тонусі, покиньте залежності найкращим способом, який ви знаєте», — завершила вона.

Раніше ми розповідали історідю лікаря, який раніше скептично ставився до розповідей пацієнтів про передсмертні переживання, але після власної клінічної смерті кардинально змінив погляди на життя. Під час зупинки серця він, за власними словами, пережив досвід, який описує як перебування біля межі пекла, із відчуттям страху та болю. Після цього він стверджує, що також пережив зустріч із світлом та духовною присутністю, яку інтерпретував як Бога. Після реанімації лікар заявив, що його світогляд повністю змінився, і він залишив роботу, аби переосмислити життя та його сенс.

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