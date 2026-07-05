Вигорання у стосунках: психологиня розповіла про сигнали, які не можна ігнорувати

Вигорання у стосунках / © Credits

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Ми звикли думати про вигорання як про професійне виснаження. Проте, за словами психологині Людмили Чернової, воно так само часто виникає у стосунках, як втрата внутрішнього ресурсу бути з партнером, вкладатися у близькість і відчувати емоційну залученість.

І найнебезпечніше те, що цей стан часто маскується під «просту прохолоду» чи «тимчасову втому». Насправді ж це може бути поступове віддалення, яке має три чіткі етапи: «не цікаво», «не хочу», «не можу».

«Не цікаво»

Це момент, коли партнер перестає викликати інтерес. Ви можете відчувати розчарування або через різні життєві цінності, або через те, що не збігаються «мови кохання». Зовні це має вигляд як відсторонення, проте всередині, як відчуття, що емоційний контакт поступово зникає.

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«Не хочу»

На цьому етапі з’являється внутрішній протест. Людина починає відчувати, що її не цінують, не поважають або використовують. Це вже не про втому, а про небажання бути у контакті, бо стосунки сприймаються як токсичні чи виснажливі.

«Не можу»

Найглибша стадія — повне емоційне «вимкнення». Зникає інтерес до близькості, включно з сексуальним життям. З’являється відчуття відсутності енергії на цю людину, а думки можуть природно переходити до розриву чи розлучення.

Вигорання у стосунках — це не завжди кінець, але завжди сигнал. Воно показує, що між партнерами накопичилися дистанція, нерозуміння чи емоційне виснаження.

Людмила Чернова

Людмила Чернова наголошує, що у таких ситуаціях важливо не ігнорувати власні відчуття. Варто проговорити все з партнером або звернутися до психолога, щоб або екологічно завершити стосунки, або знайти спосіб відновити їхню якість і зробити щасливішими.

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