Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 6 до 12 липня

Озеро у формі серця / © Associated Press

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Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — 6–12 липня?

Овен

Овни зможуть домогтися від коханої людини важливих вчинків, на які вони давно — але наразі безуспішно — розраховують, лише в тому разі, якщо припинять активно — а іноді й агресивно — тиснути на неї. Представникам знака дуже важливо враховувати той факт, що далеко не всі володіють такої стрімкістю та імпульсивністю у досягненні поставленої мети, як вони самі. Зрештою вони будуть здивовані тим, як, зменшивши оберти й давши близькій людині час на роздуми, зможуть отримати все, про що мріяли, а в деяких випадках — можливо, навіть більше.

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Рак

Ракам, як би сильно вони не кохали свого — офіційного чи цивільного — партнера, не варто навіть заради нього жертвувати своїми уявленнями про те, що — на їхню думку — у стосунках правильно, а що — ні. Важливо пам’ятати про те, що саме їхня унікальна принциповість, яку зараз рідко зустрінеш, є однією з найпривабливіших їхніх рис — відмовившись від неї, вони можуть втратити свою привабливість в очах партнера, який, наполягаючи на такій моральній жертві, згодом сам же першим і пошкодує про це.

Водолій

Водоліям варто звернути увагу на нового знайомого, який у цей час одразу увійде до їхнього найближчого кола спілкування. Зірки не дають стовідсоткової гарантії того, що він стане головною людиною в їхньому житті в романтичному плані, хоча така ймовірність дуже висока. В його особі вони знайдуть справжнього — вірного й відданого — друга та однодумця, що може виявитися не менш, а навіть більш важливим — такі люди з’являються в житті не так часто, як того б хотілося. Втім, дружба та взаєморозуміння не виключають, а, навпаки, посилюють можливість зародження ніжних почуттів.

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