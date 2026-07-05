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Учасник ЧС-2026 вдруге за час турніру звільнив головного тренера
Ерве Ренар залишив посаду головного тренера збірної Тунісу через 18 днів після свого призначення.
Французький тренер Ерве Ренар, який очолив збірну Тунісу після першого туру групового етапу чемпіонату світу-2026, оголосив про свій відхід з посади.
Про це 57-річний фахівець повідомив на своїй сторінці в Instagram.
Замінивши Сабрі Лямуші після розгромної поразки тунісців від Швеції (1:5), Ренар пропрацював на посаді лише 18 днів.
Під його керівництвом збірна Тунісу програла Японії (0:4) та Нідерландам (1:3), посівши останнє місце у своїй групі на ЧС-2026.
"Перед від'їздом хочу щиро подякувати Федерації футболу Тунісу за можливість взяти участь у чемпіонаті світу-2026. Для мене було великою честю захищати кольори Тунісу та пережити цей незабутній досвід.
Бажаю збірній Тунісу всього найкращого в майбутньому. Переконаний, що вона й надалі прогресуватиме, даруватиме радість усьому народу та писатиме нові яскраві сторінки своєї історії.
Дякую всім, хто був поруч зі мною протягом цієї пригоди. Бажаю вам великих успіхів у майбутньому. Моя історія тут добігла кінця", — написав Ренар.
Додамо, що вісім гравців збірної Тунісу здали позитивний тест на допінг на ЧС-2026.
Раніше повідомлялося, що Рональд Куман залишив посаду головного тренера збірної Нідерландів після вильоту в 1/16 фіналу ЧС-2026.
Також ми розповідали, що Себастьян Беккасесе пішов з посади головного тренера збірної Еквадору після поразки на старті плейоф Мундіалю.
ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.