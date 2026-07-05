Учасник ЧС-2026 вдруге за час турніру звільнив головного тренера

Ерве Ренар / © Associated Press

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Французький тренер Ерве Ренар, який очолив збірну Тунісу після першого туру групового етапу чемпіонату світу-2026, оголосив про свій відхід з посади.

Про це 57-річний фахівець повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Замінивши Сабрі Лямуші після розгромної поразки тунісців від Швеції (1:5), Ренар пропрацював на посаді лише 18 днів.

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Під його керівництвом збірна Тунісу програла Японії (0:4) та Нідерландам (1:3), посівши останнє місце у своїй групі на ЧС-2026.

"Перед від'їздом хочу щиро подякувати Федерації футболу Тунісу за можливість взяти участь у чемпіонаті світу-2026. Для мене було великою честю захищати кольори Тунісу та пережити цей незабутній досвід.

Бажаю збірній Тунісу всього найкращого в майбутньому. Переконаний, що вона й надалі прогресуватиме, даруватиме радість усьому народу та писатиме нові яскраві сторінки своєї історії.

Дякую всім, хто був поруч зі мною протягом цієї пригоди. Бажаю вам великих успіхів у майбутньому. Моя історія тут добігла кінця", — написав Ренар.

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Додамо, що вісім гравців збірної Тунісу здали позитивний тест на допінг на ЧС-2026.

Раніше повідомлялося, що Рональд Куман залишив посаду головного тренера збірної Нідерландів після вильоту в 1/16 фіналу ЧС-2026.

Також ми розповідали, що Себастьян Беккасесе пішов з посади головного тренера збірної Еквадору після поразки на старті плейоф Мундіалю.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

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