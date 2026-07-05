Росія може готувати новий масштабний етап мобілізації: експерт пояснив ситуацію

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Росія може готувати новий масштабний етап мобілізації. Усе через складнощі на фронті та обмеженість чинної воєнної стратегії.

Таку думку висловив військовий експерт Микола Бєлєсков.

За його словами, Кремль не готовий знижувати рівень політичних амбіцій щодо України, тоді як ситуація на полі бою для РФ «буксує через різницю між втратами та можливостями поповнення особового складу». У цьому контексті, як зазначає експерт, зростає ймовірність нової хвилі мобілізації, для якої в Росії вже сформовано необхідну інфраструктуру.

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«Мобілізація щонайменше дозволить далі продовжувати тиск на Україну і виграти час, протягом якого в уяві Кремля щось може змінитися на користь РФ», — пояснив він.

Експерт також додає, що війна може затягуватися, оскільки російське керівництво не схильне визнавати помилки, а авторитарна система дозволяє «перекривати одні прорахунки іншими».

Як зазначалося раніше, Україна має готуватися до можливого посилення мобілізаційних заходів у Росії, що може вплинути на перебіг війни. На думку заступника командира Третього армійського корпусу Максима Жоріна, відповіддю на нову хвилю мобілізації РФ має бути не змагання у кількості особового складу, а технологічне посилення української армії та масштабування ефективних бойових практик. Він наголошує, що Україна вже має приклади, коли менші за чисельністю підрозділи завдяки технологіям і плануванню зривають наступи противника та завдають йому значних втра

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