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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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160
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Принц Гаррі боїться їхати з сім’єю до Британії: в чому головний страх герцога Сассекського

Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл готуються вперше за багато років привезти своїх дітей до Великої Британії.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принц Гаррі

Принц Гаррі / © Associated Press

І хоча офіційно цей візит досі не підтверджений, представник принца Гаррі дав коментар пресі, в якому йдеться про те, що герцог Сассекський, як і раніше, серйозно стурбований питаннями безпеки.

Представник герцога заявив, що Гаррі вивчить усі доступні варіанти, щоб візит минув безпечно.

Меган і Гаррі з дочкою Лілібет / © Instagram Меган Маркл

Меган і Гаррі з дочкою Лілібет / © Instagram Меган Маркл

«Програма принца Гаррі в Сполученому Королівстві включає як публічні, так і приватні заходи по всій країні. Безпечне розміщення — це лише один елемент ефективного плану безпеки, оскільки ризик слідує за людиною, а не за місцем.

Проблема ніколи не полягала у розміщенні. Проблема в тому, чи забезпечується належна та пропорційна охорона протягом усього візиту. Незалежна рада з управління ризиками, необхідність створення якої RAVEC визначила у листопаді минулого року, досі не створена. Тому важко зрозуміти, як можна достовірно забезпечити пропорційність існуючих заходів без незалежної оцінки», — йдеться у заяві, яку цитує журнал Hello!.

Принц Гаррі / © Associated Press

Принц Гаррі / © Associated Press

Сподіватимемося, що вся сім’я зможе здійснити цю поїздку, почуваючись у безпеці, а король Чарльз III нарешті зможе побачити своїх молодших онуків.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
160
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