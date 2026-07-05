Принц Гаррі боїться їхати з сім’єю до Британії: в чому головний страх герцога Сассекського

Принц Гаррі / © Associated Press

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І хоча офіційно цей візит досі не підтверджений, представник принца Гаррі дав коментар пресі, в якому йдеться про те, що герцог Сассекський, як і раніше, серйозно стурбований питаннями безпеки.

Представник герцога заявив, що Гаррі вивчить усі доступні варіанти, щоб візит минув безпечно.

Меган і Гаррі з дочкою Лілібет / © Instagram Меган Маркл

«Програма принца Гаррі в Сполученому Королівстві включає як публічні, так і приватні заходи по всій країні. Безпечне розміщення — це лише один елемент ефективного плану безпеки, оскільки ризик слідує за людиною, а не за місцем.

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Проблема ніколи не полягала у розміщенні. Проблема в тому, чи забезпечується належна та пропорційна охорона протягом усього візиту. Незалежна рада з управління ризиками, необхідність створення якої RAVEC визначила у листопаді минулого року, досі не створена. Тому важко зрозуміти, як можна достовірно забезпечити пропорційність існуючих заходів без незалежної оцінки», — йдеться у заяві, яку цитує журнал Hello!.

Принц Гаррі / © Associated Press

Сподіватимемося, що вся сім’я зможе здійснити цю поїздку, почуваючись у безпеці, а король Чарльз III нарешті зможе побачити своїх молодших онуків.

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