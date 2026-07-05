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Принц Гарри боится ехать с семьей в Британию: в чем главный страх герцога Сассекского
Принц Гарри и его супруга Меган Маркл готовятся впервые за много лет привезти своих детей в Великобританию.
И хотя официально этот визит все еще не подтвержден, представитель принца Гарри дал комментарий прессе, в котором говорится, что герцог Сассекский по-прежнему всерьез обеспокоен вопросами безопасности.
Представитель герцога выступил с заявлением, в котором говорится, что Гарри изучит все доступные варианты, чтобы визит прошел безопасно.
«Программа принца Гарри в Соединенном Королевстве включает в себя как публичные, так и частные мероприятия по всей стране. Безопасное размещение — это лишь один элемент эффективного плана обеспечения безопасности, поскольку риск следует за человеком, а не за местом.
Проблема никогда не заключалась в размещении. Проблема в том, обеспечивается ли надлежащая и соразмерная охрана на протяжении всего визита. Независимый совет по управлению рисками, необходимость создания которого RAVEC определила в ноябре прошлого года, до сих пор не создан. Поэтому трудно понять, как можно достоверно обеспечить соразмерность существующих мер без независимой оценки», — говорится в заявлении, которое цитирует журнал Hello!.
Будем надеяться, что вся семья сможет совершить эту поездку, чувствуя себя в безопасности, а король Чарльз III наконец-то сможет увидеть своих младших внуков.