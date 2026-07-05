Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 6-12 июля

Озеро в виде сердца / © Associated Press

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Личная жизнь — не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе — 6-12 июля?

Овен

Овны смогут добиться от любимого человека важных поступков, на которые они давно — но пока безрезультатно — рассчитывают, только в том случае, если перестанут активно — а иногда и агрессивно — на него давить. Предстаивтелям знака очень важно учитывать тот факт, что далеко не все обладают такой стремительностью и порывистостью в достижении поставленной цели, как они сами. В результате, они будут удивлены тому, как, сбавив обороты и дав близкому человеку время на размышление, смогут получить все, о чем мечтали, а в некоторых случаях, возможно, даже больше.

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Рак

Ракам, как бы сильно они ни любили своего — официального или гражданского — партнера, не стоит даже ради него жертвовать своими представлениями о том, что — на их взгляд — в отношениях правильно, а что — нет. Им важно помнить о том, что именно их уникальная принципиальность, которую сейчас редко встретишь, является одним из самых привлекательных их качеств — отказавшись от него, они могут потерять свою притягательнось в глазах партнера, который, настаивая на такой моральной жертве, сам же впоследствии первым и пожалеет об этом.

Водолей

Водолеям стоит обратить внимание на нового знакомого, который в это время сразу войдет в ближний круг их общения. Звезды не дают стопроцентной гарантии на то, что он станет главным человеком в их жизни в романтическом плане, хотя такая вероятность очень велика. Но в его лице они получат настоящего — верного — и преданного — друга и единомышленника, что может оказаться не менее, а даже более важным — такие люди приходят в жизнь не так часто, как того бы хотелось. Впрочем, дружба и взаимопонимание не исключают, а, наоборот, усиливают возможность зарождения нежных чувств.

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