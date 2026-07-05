Элиты РФ получили шанс устранить Путина / © Associated Press

Реклама

У окружения Путина появился удачный шанс на его ликвидацию. Сейчас для российских элит наступил благоприятный момент для устранения диктатора Владимира Путина от власти. Этому способствуют удары сил обороны Украины по российской нефтяной отрасли, ухудшение ситуации в экономике РФ и изоляция временно оккупированного Крыма.

Об этом заявил руководитель Центра исследования России, министр иностранных дел Украины 2007-2009 гг. Владимир Огрызко для LIGA.net.

У российских элит имеют удачную возможность для ликвидации Путина

Огрызко рассказал, что одной из стратегий, как побуждать Кремль к миру, является перенесение войны на территорию РФ и непосредственно на россиян. Именно это должно подтолкнуть власть в России к прекращению войны.

Реклама

В результате украинских атак выведено из строя 42,74% от общей проектной мощности нефтепереработки России, а в Крыму и даже в отдаленных регионах РФ фиксируют дефицит топлива. Поэтому, по словам экс-министра МИД, российское население начинает говорить о необходимости смены режима. Но народных протестов дипломат не прогнозирует.

«Я ни на один миллиметр, ни на один процент не верю в то, что произойдет российский бунт из низов. Единственное, что произойдет, и я думаю, что это уже очевидная вещь, это заговор окружения. Точнее, одной из групп окружения Путина», — говорит Владимир Огрызко.

По словам экс-министра, представители ФСБ будут продолжать поддерживать действующий курс. А реальное сопротивление могут оказать крупные бизнесмены и олигархи, которые теряют миллиарды и доступ к зарубежным активам из-за войны.

«Сейчас у них идеальный шанс изолировать Путина или его ликвидировать, и потом на него сбросить весь балласт. Ну, придется так или иначе говорить с людьми с Запада. Прилетят американцы, приедут европейцы. И у этих людей будет прекрасная возможность сказать: „Дорогие друзья, мы были заложниками Путина и не могли ничего сделать. Теперь мы его ликвидировали, его нет. А мы строим новую прекрасную Россию будущего и будем с вами обо всем договариваться“».

Реклама

Дипломат также подчеркнул, что деоккупация или полное отрезание Крыма будет иметь значительное внутриполитическое влияние на РФ.

Все потому, что Крым — сакральный для Путина, а пропаганда позиционирует его как символ личной силы президента и возвращения «утраченных российских земель». Потеря Крыма для РФ может стать критической.

Элиты Кремля хотят заменить Путина: кто кандидат

Напомним, в близком окружении Владимира Путина все чаще обсуждают потенциальных преемников, среди которых главным кандидатом называют его помощника и секретаря Госсовета РФ Алексея Дюмина.

По словам эксперта Анны Лабушевской, у Дюмина есть мощная поддержка среди «силовиков», хотя часть элит предпочитала бы видеть у власти членов семьи самого диктатора. При этом сам Путин пока не планирует уходить с поста.

Реклама

Официального объявления преемника при жизни Путина ждать не стоит, ведь такой шаг разрушил бы баланс сил внутри Кремля — все мгновенно переориентировались бы на новую фигуру. Поэтому для сохранения единства режима, любые намеки на ротацию власти держатся в тайне.

Однако, кто бы ни заменил нынешнего главу Кремля, диктаторский режим и коррупция в России останутся неизменными. Приоритет российских элит — обогащение бизнеса и удержание власти и «коррупционной ренты» политиками — не зависит от конкретной фамилии во главе государства.

Новости партнеров