Как и когда выкапывать лук в 2026 году: головки не будут гнить и хорошо сохранятся до нового урожая

Когда и как выкапывать лук в 2026 году / © pixabay.com

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Многие огородники сталкиваются с одной и той же проблемой: осенью лук выглядит здоровым и крепким, а уже через несколько месяцев начинает прорастать, гнить или высыхать. Причина чаще всего не в сорте или условиях хранения, а в неправильном времени уборки и ошибках при подготовке урожая. Чтобы лук без потерь долежал до конца весны, а иногда и до начала нового лета, важно правильно определить момент уборки, хорошо просушить и создать соответствующие условия для хранения.

Когда собирать лук в 2026 году

Точная дата зависит от региона, погоды и времени посадки. Обычно озимый лук собирают в июле, а яровые сорта — в конце июля или в течение августа.

Главными признаками спелости являются:

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более 70-80% пера, которое пожелтело и пало;

шейка луковицы стала тонкой и мягкой;

наружные чешуи приобрели характерный для сорта цвет и стали сухими;

луковица полностью сформировалась и легко отделяется от почвы.

Если лето оказалось дождливым, не стоит ждать, пока вся ботва полностью высохнет. Избыток влаги может спровоцировать повторное укоренение или развитие грибковых заболеваний.

Почему нельзя спешить или опаздывать

Слишком ранняя уборка приводит к тому, что луковица еще не успевает сформировать крепкую защитную чешую. Такой плод быстро высыхает, теряет вкус и нередко начинает загнивать.

Опоздание также опасно. Если лук долго остается во влажной почве после созревания, он может:

пустить новые корешки;

начать прорастать;

поражаться бактериальными и грибковыми инфекциями;

хуже переносить зимнее хранение.

Поэтому опытные огородники советуют внимательно следить не за календарем, а за состоянием растений.

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Как правильно выкапывать лук

Собирать урожай желательно в сухой солнечный день. Луковицы осторожно подкапывают вилами или лопатой и аккуратно извлекают из земли. Не стоит резко выдергивать их за ботву — можно повредить горлышко или донышко, а это значительно сократит срок хранения.

Не рекомендуется также бить луковицами друг о друга, чтобы стряхнуть землю. Любые механические повреждения открывают путь бактериям и грибкам.

Важнейший этап — правильная сушка

Именно от просушки во многом зависит, будет ли лук лежать до следующего лета.

После выкапывания урожай оставляют на грядке на несколько часов, если позволяет погода. Затем переносят под навес, в сарай или другое хорошо проветриваемое место. Сушка длится от 10 до 14 дней. За это время:

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шейка полностью высыхает;

образуются плотные покровные чешуи;

испаряется излишняя влага;

значительно уменьшается риск появления гнили.

Только после полного высыхания обрезают корни и ботву, оставляя горлышко длиной примерно 3-5 сантиметров. Если лук планируют заплетать в косы, листья не обрезают.

Какие луковицы не стоит оставлять на зиму

Перед закладкой на хранение урожай необходимо убрать. Не подходят для длительного хранения луковицы, которые:

имеют трещины;

повреждены лопатой или вилами;

слишком мягкие;

имеют толстую или сочную шейку;

поражены плесенью или пятнами;

уже начали прорастать.

Такой лук лучше использовать, прежде всего, для приготовления блюд или консервации.

Где и как хранить лук

Лучше всего лук хранится в прохладном, темном и хорошо вентилируемом помещении. Оптимальные условия:

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температура от 0 до +4 °C или от +18 до +22 °C без резких перепадов;

влажность воздуха около 60–70%;

постоянная циркуляция воздуха;

отсутствие конденсата.

Для хранения подходят деревянные ящики, плетеные корзины, сетки, холщовые мешки, косы, подвешенные в сухом месте.

Не рекомендуется использовать полиэтиленовые пакеты или герметичные пластиковые контейнеры — в них накапливается влага, из-за чего быстро начинает портиться лук.

После закладки на хранение желательно раз в 3–4 недели просматривать запасы. Если одна луковица начнет портиться, ее своевременное удаление поможет сберечь весь урожай.

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