Конец света 2026 в году и теория мертвого Интернета: в какие безумные идеи конспирологов до сих пор верят люди

Существует много теорий заговора / © ТСН

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Теории заговора всегда манили своей таинственностью и фантастической доказательной базой. Благодаря алгоритмам социальных сетей, которые подталкивают пользователей к все более эмоциональному, заговорщическому контенту, ложным теориям заговора, вероятно, никогда не было так легко распространяться. Для большинства теорий сговоров доказательства и логические объяснения — лишние.

ТСН.ua предлагает вспомнить наиболее популярные теории заговоров.

Земля потеряет гравитацию 12 августа 2026 года

Согласно теории заговора, NASA скрывает от нас «страшную правду» о настоящей катастрофе, которая приведет к гибели десятков миллионов человек.

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Пользователь TikTok и Instagram, чей аккаунт сейчас недоступен, недавно опубликовал видео с текстом, в котором утверждается, что 12 августа 2026 Земля потеряет гравитацию на 7 секунд и в NASA об этом знают, готовятся к этому событию, но ничего никому не говорят, чтобы избежать паники. Это видео набрало более 60 000 лайков и его перепостили около 270 000 пользователей сети.

Пользователь, распространивший эту теорию заговора, ссылается на секретный документ NASA под названием «Проект Якорь», который якобы проник в Интернет в 2024 году и в котором якобы описано подробно произошедшее.

В тексте говорится о следующем:

«Продолжительность аномального события, когда Земля потеряет гравитацию, составит 7 секунд, в результате чего может погибнуть от 40 до 60 миллионов человек. В первые 1-2 секунды люди, транспортные средства, животные и незакрепленные предметы поднимутся вверх. Объекты продолжат подниматься на высоту 15-20 метров через 3-4 секунды. Через 5-6 секунд начнется паника и хаос, люди будут ударяться о потолок. Но через 7 секунд гравитация вернется и все начнет падать с высоты. В результате будет разрушена инфраструктура и начнется экономический крах и массовая паника. Причина этого аномального события состоит в том, что пересекутся две гравитационные волны от черных дыр с вероятностью 94,7%, и об этом NASA знает с 2019 года».

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Во-первых, в Интернете нет ни самого документа «Проект Якорь», ни какого-либо упоминания о нем, а также нет обсуждения этого документа пользователями социальных сетей в период с 2024 по 2025 год. Во-вторых, вызывает удивление, почему в результате потери гравитации может погибнуть только 40-60 миллионов человек из 8 миллиардов жителей Земли.

12 августа 2026 года Земля якобы потеряет гравитацию на 7 секунд / © Pixabay

Иногда критическое мышление, а также базовые знания физики могут спасти от преждевременной паники, а также веры в различные теории заговора, циркулирующие в социальных сетях.

«Симпсоны» предусмотрели пандемию хантавируса

В мультсериале «Симпсоны» есть серия, которая почти пророчит события на лайнере, где вспыхнул хантавирус. Это эпизод 19 из 23 сезона, вышедший в 2011 году. Он называется «Совершенно веселая вещь, которую Барт больше никогда не сделает» (A Totally Fun Thing That Bart Will Never Do Again).

По сюжету, Барт скучает и вся семья Симпсонов отправляется в круиз, чтобы его развлечь. Барту очень нравится путешествие и он не хочет возвращаться домой, поэтому он инсценирует видеообращение о начале глобальной пандемии на суше, поэтому капитан решает не возвращаться в порт и остаться в море.

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Роуэн Придис поет Симпсонам песню о том, что круиз долго не продлится / © Википедия

Впрочем, стоит отметить, что хантавирусы — это не секрет. О них известно с 1979-х, просто хантавирус из Анд оказался более агрессивным.

Теория мертвого Интернета

Теория мертвого Интернета впервые появилась на форуме Macintosh Cafe на Agora Road 2021, когда один из пользователей создал ветку под названием «Теория мертвого Интернета: большая часть Интернета — фейк». Ссылаясь на сообщения с больших онлайн-форумов, таких как 4Chan, теория утверждала, что боты ответственны почти за всю онлайн-активность и создание контента.

На самом высоком уровне концепция состоит в том, что искусственный интеллект (ШИ) и чат-боты автоматически штампуют посты в социальных сетях, предназначенные для фарма кликов, комментариев и ругательств на таких платформах, как Facebook и TikTok. Они делают это, потому что большее привлечение приводит к большему рекламному бюджету. Поклонники утверждают, что Интернет умер где-то в 2016 или 2017 году — тогда мы просто об этом не знали.

Теория мертвого Интернета утверждает, что контент в соцсетях создается ШИ и ботами / © Associated Press

Теория плоской Земли

Еще со времен древних греков, более 2000 лет назад, люди знали, что Земля совсем не плоская, а имеет форму шара. И все же сегодня все еще есть люди, убежденные в том, что на самом деле мы живем на гигантском плоском диске, плавающем в космосе.

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Утверждения о плоской Земле сегодня звучат все чаще, несмотря на всю абсурдность. Предположение о том, что Земля круглая, подтвердил греческий математик Эратосфен, в 240 году до н. э. Он наблюдал за отсветом солнечного света в колодце в полдень в Сиене и Александрии. С помощью соответствующих принадлежностей ученый пришел к выводу: угол подъема Солнца в обоих местах отличается примерно на 7 градусов (это 1/50 круга). Учитывая расстояние между городами и узнав разницу между углами отсвета, Эратосфен смог измерить окружность Земли и окончательно убедиться в ее форме. Это произошло 2260 лет назад.

Есть люди, которые до сих пор верят в то, что Земля имеет другую форму / © Pixabay

Сегодня способов убедиться в том, был ли прав Эратосфен или нет, более чем достаточно. Можно даже понаблюдать за тем, как плывет корабль или летит самолет. Интересно, что члены так называемого общества плоской Земли считают нашу планету единственной плоскостью в Солнечной системе. Как утверждает общество плоской Земли, «феечная» теория круглой планеты является финансово мотивированной. Правительствам и влиятельным богачам якобы проще обманывать народ, утверждая, что миллиарды долларов тратятся на разработку дорогостоящих программ NASA.

Безумные теории сговора о Поле Маккартне

Задолго до смертельных выстрелов у Джона Леннона мишенью конспирологов стал еще один участник The Beatles Пол Маккартни. Они убеждают, что певец погиб в ДТП 9 ноября 1966 года и, чтобы не терять доходы, другие члены группы заменили его двойником, настоящее имя которого Уильям Кэмпбелл или Билли Ширс.

На самом деле, никаких доказательств в поддержку этой истории нет. Хотя Пол тогда дважды попадал в автомобильные аварии, многие свидетели и сам Пол вскоре после этого подтвердили, что он был здоров. Кроме того, нет никаких доказательств того, что конкурс двойников когда-то проходил, и нет никаких следов существования Уильяма Кэмпбелла.

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Другим популярным предметом обсуждения вокруг теории заговора является обложка альбома Abbey Road, где Пол изображен босиком и шагает не в ногу с другими битлами (в некоторых культурах умерших хоронят без обуви). Некоторые фанаты восприняли обложку альбома как мрачный символ похоронной процессии: белый костюм Джона олицетворяет цвет траура в некоторых восточных религиях, джинсы Джорджа символизируют могильника, а черный костюм Ринго — традиционную похоронную одежду.

Обложка альбома Abbey Road — The Beatles Story, Ливерпуль

Бермудский треугольник. Тайна, которой на самом деле нет

Современная легенда о Бермудском треугольнике ведет свое начало от опубликованной в 1950 году статьи журналиста Associated Press Эдварда Джонса под названием «Загадки моря все еще сбивают с толку людей в эпоху кнопок». Сам термин он еще не упоминал, однако перечислил пропавшие в этом районе за последние годы корабли и самолеты. Но подытожил, что, несмотря на стремительное развитие технологий, объяснить эти инциденты не удается. Идею подхватили и начали развивать.

Фраза «Бермудский треугольник» давно стала идиомой, обозначающей место, где происходят непостижимые и даже мистические события / © Associated Press

В 1964 году американский писатель-конспиролог Винсент Геддис впервые написал именно о Бермудском треугольнике.

В 1975 году ощутимый удар по конспирологам нанес библиотекарь и бывший пилот Ларри Куше. В книге «Бермудский треугольник: тайна разгадана» он проанализировал 51 самое известное исчезновение и пришел к выводу, что большинство кораблей и самолетов потерпели крушение в результате ураганов, неисправности оборудования или ошибок экипажа. А конспирологи просто умалчивали или коверкали неудобные факты. Однако ученые продолжают искать дополнительные научные объяснения по исчезновению кораблей и самолетов. В свое время к ним относились различные магнитные аномалии, шестигранные облака, колоссальные пузырьки метана, поднимающиеся на поверхность вследствие разломов в земной коре.

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Писатель из Playboy запустил миф об иллюминатах

Теория о тайном обществе иллюминатов — влиятельных политических фигур, контролирующих все глобальные дела и стремящихся установить новый мировой порядок, пожалуй, самая распространенная из всех конспирологических мифов.

Однако началась эта настоящая паранойя из шутливого произведения, написанного в 1960-х годах.

Писатель Роберт Антон Уильсон и его коллега работали в журнале Playboy. Они начали отправлять поддельные письма от читателей, рассказывавших о тайной, элитарной организации под названием «Иллюминаты». Затем они отправили в редакцию еще больше писем, отрицавших предыдущие истории. Миф об иллюминатах быстро разлетелся по миру. Уильсон и еще один автор «Плейбоя» написали роман-трилогию «Иллюминатус!» В нем говорится о громких нераскрытых делах того времени, в том числе убийство Джона Кеннеди, а ответственность за них возлагается на тайное сообщество иллюминатов.

В 2015 году политологи выяснили, что почти каждый второй рядовой американец верит, по крайней мере, в одну из теорий заговора.

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Среди них — иллюминаты и теория о том, что Обама родился за пределами США и потому не мог быть президентом, а также распространено мнение о том, что теракты 11 сентября совершили сами американские спецслужбы.

Что говорят эксперты

Все теории заговора должны иметь определенные необходимые элементы: заговор между двумя или более людьми, секретные действия и мотив, считает Карен Дуглас, профессор социальной психологии в Университете Кента в Великобритании. Но получающие признание обычно имеют что-то дополнительное.

«Теории заговора, вероятнее всего, будут более успешными, если они подтверждают то, во что люди хотят верить. Они также, скорее всего, будут успешными, если они интересны, увлекательны и предлагают „большое“ объяснение „большого“ события», — сказала Дуглас изданию Live Science.

Роб Брозертон, ученый и автор книги «Подозрелый Разум: Почему мы верим в теории заговора», сказал Би-би-си, что общеприемлемого определения теории заговора до сих пор нет. Но есть общие характеристики конспирологических теорий: во-первых, они обычно объясняют определенные события чрезвычайным злом, во-вторых, игнорируют какие-либо доказательства против них и не приводят доказательства, подтверждающие их правдивость.

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