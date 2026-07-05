Какие территории хочет захватить Путин: аналитики раскрыли реальные планы Кремля

Владимир Путин / © Associated Press

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Президент РФ Владимир Путин не намерен заканчивать войну против Украины и продолжает рассчитывать на захват новых украинских территорий.

К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW) после анализа последних заявлений Кремля.

Аналитики обратили внимание на встречу Путина с российскими военными командирами 3 июля, во время которой глава Кремля в который раз заявил о необходимости создания «буферной зоны» вдоль российской границы. По словам командующего группировкой войск РФ Евгения Никифорова, российские войска якобы должны продвигаться в Сумской и Харьковской областях для защиты приграничных регионов России.

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По мнению экспертов, такая риторика свидетельствует, что Кремль стремится не только к военной безопасности, но и к дальнейшей оккупации украинских территорий за пределами уже захваченных районов Донецкой и Луганской областей.

«ISW ранее оценивал, что так называемая „буферная зона“ является расплывчатой и недостижимой целью для российских войск, темпы продвижения которых снижаются, пока существует независимая Украина, способная воевать», — пишут аналитики.

В Институте изучения войны считают, что Кремль использует украинские удары по территории России в качестве информационного повода для оправдания дальнейшей эскалации войны. В то же время, Путин продолжает критиковать западную поддержку Украины, пытаясь ослабить международную помощь Киеву.

Намерения Путина по Украине — последние новости

Профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак считает, что российского диктатора Владимира Путина интересует не только Донецкая область, но и вся Украина.

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Аналитик Джека Бакби считает, что Путин уже не воюет за Киев.

«Если в 2022 году Москва публично заявляла о намерении захватить Киев, провести так называемые „демилитаризацию“ и „денацификацию“ Украины, то сейчас приоритеты существенно сместились», — считает она.

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