"Мой папа умер и видел ад": женщина рассказала жуткую историю, изменившую ее жизнь

Женщина плачет из-за смерти отца.

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Женщина рассказала, как перед смертью ее отец увидел видение ада. То, что он пережил, изменило ее жизнь.

Об этом сообщает Mirror.

Яркий свет — и последнее дыхание

В социальных сетях она рассказала о том, что пережил ее отец, бывший алкоголик. Она сказала: "Я думаю, что некоторым людям нужно это услышать".

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По словам женщины, ее папа был отличным, пока ей не исполнилось семь лет, когда он стал алкоголиком. Мужчина пытался бросить курить в течение многих лет, но стало все хуже и хуже, пока у него наконец не развился цирроз печени.

Только за несколько недель до смерти ему приснилось ужасное видение. Она припомнила, как пришла к отцу в больницу, где за ним наблюдали. Примечательно, что он не принимал лекарства, поскольку ему это не нравилось.

«Я зашла к нему, а он буквально кричал и умолял меня выйти из комнаты, а я подумала: что случилось?» А он сказал: "Разве ты не видишь, что стены горят, ты сгоришь, ты должен отсюда выбраться, ты должен уйти", и он был в состоянии паники. Он описывал скрежет зубов. Он описывал такой неприятный запах, что его буквально тошнило, как от болезни. И он постоянно спрашивал меня: «Ты не слышишь этот запах? Ты не видишь этих животных?» — рассказала женщина.

Она описывала существ с зубами длиной в несколько дюймов, которые якобы предупреждали о смертельной опасности в случае попытки покинуть это место. По ее словам, даже в юном возрасте она осознавала, что отец переживает видение, напоминающее ад. Женщина также убеждена, что этот опыт мог быть своеобразным «проведением ада» со стороны Бога, чтобы он осознал свои ошибки, поскольку при жизни не был верующим.

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«Я никогда не забуду тот день в больнице. Он остался со мной на всю жизнь», – поделилась женщина.

Ее отец провел последние дни в хосписе. Непосредственно перед смертью он сказал, что хочет стать верующим и принять Иисуса в свое сердце. Тогда они вместе с дядей, который является проповедником, помолились.

«Комнату окутал звук, и впервые я по-настоящему, по-настоящему разрыдалась, потому что знала, что он принял Иисуса, потому что чувствовала это, чувствовала мир в комнате», — отметила дочь.

По ее словам, в последний раз, когда он полностью проснулся, он смотрел на край своей кровати. В комнате было темно, был включен только телевизор.

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«Он посмотрел на край кровати, потом на меня и сказал: „Разве ты не видишь этого яркого света?“

Дочь посмотрела на него и сказала: "Яркий свет?"

В ответ раздалось: «А вот моя мама. Моя мама у подножия кровати».

Он сказал, что видел свою маму и яркий прекрасный свет. Он закрыл глаза, а примерно через пять минут к дочери подошла ее двоюродная сестра и сказала, что он только что сделал свое последнее дыхание.

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Женщина обращается к людям с призывом бороться с зависимостью.

«Мой папа мог бы быть таким большим. Он когда-то был моделью, но разрушил свою жизнь алкоголем. Соберите свои сердца в тонусе, оставьте зависимости лучшим способом, который вы знаете», - заключила она.

Ранее мы рассказывали историю врача, ранее скептически относившегося к рассказам пациентов о предсмертных переживаниях, но после собственной клинической смерти кардинально изменившего взгляды на жизнь. Во время остановки сердца он, по собственным словам, пережил опыт, описывающий как пребывание у ада, с чувством страха и боли. После этого он утверждает, что также пережил встречу со светом и духовным присутствием, которую интерпретировал как Бога. После реанимации врач заявил, что его мировоззрение полностью изменилось, и он оставил работу, чтобы переосмыслить жизнь и ее смысл.

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