Атака на супермаркет на Харьковщине / © Олег Синєгубов

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Россия нанесла удар по городу Богодухов Харьковской области. Среди целей — супермаркет. В результате атаки есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

По его словам, противник атаковал Богодухов беспилотниками. В результате удара двое мужчин погибли, а 26-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс.

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Из-за атаки по городу поврежден супермаркет, мебельный магазин и два автомобиля.

На месте российского «прилета» работают все экстренные службы.

Атака РФ по Украине — последние новости:

Утром 5 июля Россия атаковала Харьков дроном «Молния», нанеся удар по автозаправочной станции. По данным ОВА, в результате обстрела 60-летняя женщина подверглась острой реакции на стресс. Она обратилась за медицинской помощью на месте.

А ночью Россия нанесла удар по Днепру. После взрывов над городом заметили сильное задымление. Глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа уточнил, что россияне атаковали предприятие.

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