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РФ ударила по супермаркету: есть погибшие и раненые — первые детали
На месте российского «прилета» на Харьковщине работают все экстренные службы.
Россия нанесла удар по городу Богодухов Харьковской области. Среди целей — супермаркет. В результате атаки есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
По его словам, противник атаковал Богодухов беспилотниками. В результате удара двое мужчин погибли, а 26-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс.
Из-за атаки по городу поврежден супермаркет, мебельный магазин и два автомобиля.
На месте российского «прилета» работают все экстренные службы.
Атака РФ по Украине — последние новости:
Утром 5 июля Россия атаковала Харьков дроном «Молния», нанеся удар по автозаправочной станции. По данным ОВА, в результате обстрела 60-летняя женщина подверглась острой реакции на стресс. Она обратилась за медицинской помощью на месте.
А ночью Россия нанесла удар по Днепру. После взрывов над городом заметили сильное задымление. Глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа уточнил, что россияне атаковали предприятие.