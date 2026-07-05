Марина Боржемская восхитила редкими фото с возлюбленным и показала вечернюю романтику в Киеве

Марина Боржемская / © instagram.com/uzelkova.marina

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Украинская фитнес-тренер Марина Боржемская порадовала поклонников редким романтическим контентом и показала, как проводит время с возлюбленным.

В своем Instagram знаменитость опубликовала серию атмосферных фотографий по вечерней прогулке по Киеву. Правда, лицо нового избранника Марина и дальше не раскрывает. Она показала теплые моменты их свидания.

На кадрах возлюбленные позируют, повернувшись спиной к камере. Для прогулки они выбрали легкие летние образы — шорты и рубашки. Сначала пара наслаждалась уютными киевскими улочками, а затем отправилась к смотровой площадке возле монумента «Родина-Мать», где встретила закат.

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Марина Боржемская с бойфрендом / © instagram.com/uzelkova.marina

Компанию возлюбленным составила и дочь Марины Оливия, которую тренер родила в браке с боксером Вячеславом Узелковым. Девочка также попала в кадр и попозировала на фоне панорамы.

«Счастливы не те, кто больше имеет, а те, кто умеет благодарить за сегодня», — лаконично подписала фотографии Боржемская.

Марина Боржемская с бойфрендом и дочерью / © instagram.com/uzelkova.marina

Известно, что новые отношения Марины продолжаются уже около года. Ранее тренер призналась, что они с возлюбленным строят гармоничные отношения, в которых главную роль играют искренность, доверие и постоянный диалог. В то же время со свадьбой возлюбленные не спешат, ведь, по словам знаменитости, всему свое время.

Напомним, к новому роману Марина Боржемская более 20 лет состояла в браке с боксером Вячеславом Узелковым. У пары родилось двое детей — сын Роберт и дочь Оливия. Их скандальный развод долгое время активно обсуждался в Сети. К сожалению, в конце 2024 года Вячеслав Узелков умер после продолжительных проблем со здоровьем.

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