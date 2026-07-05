Военные учения Китая / © Associated Press

Реклама

Китай и Россия проведут в июле совместные военно-морские учения в водах и воздушном пространстве вблизи Циндао, а затем совместное морское патрулирование в Тихом океане.

Об этом сообщило Министерство национальной обороны Китая в воскресенье, 5 июля.

В заявлении китайского ведомства говорится, что военное обучение «Совместное море 2026» является частью ежегодного плана сотрудничества между военными странами, которое якобы «направлено на совместное решение проблем безопасности и поддержание регионального мира и стабильности».

Реклама

«После учений некоторые силы с обеих сторон проведут совместное морское патрулирование в водах Тихого океана. Это часть ежегодного плана сотрудничества между китайскими и российскими военными, направленного на совместное решение проблем безопасности и поддержку регионального мира и стабильности», — говорится в сообщении.

Отношения между Россией и Китаем — что известно

Напомним, в мае стало известно о тайных военных тренировках РФ в Китае, во время которых провели подготовку для сотен военных и участие высшего командования обеих стран. Об этом свидетельствуют данные от анонимных политиков, ознакомленных с информацией по секретным документам.

Китай не спешит добиться окончания войны России против Украины, поскольку Пекин получает от нее геополитические преимущества, считает политолог Владимир Горбач.

Новости партнеров