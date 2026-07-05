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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
49
Время на прочтение
1 мин

Британская герцогиня появилась на Уимблдоне в яркой блузке с ромашкой на груди

Британская герцогиня Биргитта стала гостьей Уимблдонского теннисного турнира.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Герцогиня Глостерская Биргитта

Герцогиня Глостерская Биргитта / © Getty Images

Недавно отпраздновавшая 80-летний юбилей герцогиня Биргитта посетила четвертый день Уимблдонского теннисного чемпионата 2026 года в Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета в Лондоне.

Герцогиня Глостерская была запечатлена фотографами на трибунах, она была одета в яркую блузку василькового оттенка, сверху на воротнике она пришпилила брошку в виде ромашки, а также была в солнцезащитных очках и золотых серьгах. У герцогини была сделала классическая укладка, помада на губах и на пальце сверкало кольцо с синим камнем.

Герцогиня Глостерская Биргитта / © Getty Images

Герцогиня Глостерская Биргитта / © Getty Images

Напомним, в костюме похожего цвета Уимблдонский теннисный турнир посетила принцесса Уэльская Кейт. Она не просто приехала поболеть за британского теннисиста Артура Фери, но и сама лично продавала людям билеты на турнир.

Принцесса Уэльская Кейт на Уимблдоне продавала билеты / © Getty Images

Принцесса Уэльская Кейт на Уимблдоне продавала билеты / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
49
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