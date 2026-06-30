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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
84
Время на прочтение
1 мин

Эшли Робертс в мини-платье и с бокалом в руках появилась на Уимблдонском турнире

Ведущая Эшли Робертс посетила первый день Уимблдонского теннисного турнира.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Эшли Робертс

Эшли Робертс / © Getty Images

Знаменитость запечатлели с шампанским на Уимблдонском чемпионате в зале Agapanthus Suite во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета в Лондоне.

Робертс была одета в короткое белое платье с золотыми пуговицами, обута в белые туфли-мюли на каблуках и в руках держала белую сумку от Miu Miu на короткой ручке. Эшли надела несколько браслетов на запястье и серьги в уши, волосы собрала в высокую прическу и сделала выразительный макияж, а также французский маникюр.

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Напомним, в первый день Уимблдонского теннисного турнира многие знаменитости появились там именно в белых нарядах. Мы видели в таком образе актрису Айлу Фишер, ведущую Аманду Холден и девушку Ромео Бекхэма – Ким Тернбулл.

Айла Фишер / © Getty Images

Айла Фишер / © Getty Images

Аманда Холден / © Getty Images

Аманда Холден / © Getty Images

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
84
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