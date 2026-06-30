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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
237
Время на прочтение
2 мин

Правила полива растений в период жары: эксперты дали четкие рекомендации

Во время жары убедитесь, что вы поливаете растения в подходящее время суток.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
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Полив растений

Полив растений

После полудня, прохладное утро или вечерняя тень — существует множество теорий о том, когда лучше всего поливать растения. И в жару стоит делать это правильно.

Как правильно это делать, рассказывает Gardens Illustrated.

По словам Стюарта Томпсона, старшего преподавателя биохимии растений Вестминстерского университета, растения, которые не растут в горшках, получат наибольшую пользу от полива утром или вечером, когда капли успевают впитаться в почву.

Распространено мнение, что капли воды действуют как лупа и обжигают листья, если оно мокрое, является ошибочным, по словам Томпсона, за исключением листьев с волосками, которые могут удерживать капли на достаточном расстоянии от листа, чтобы солнечные лучи фокусировались на его поверхности. Общий совет заключается в том, чтобы избегать полива под прямыми солнечными лучами, поскольку вода испарится, прежде чем сможет должным образом увлажнить почву.

Комнатные растения очень быстро расходуют воду, поэтому рекомендуется переставить их в тень или поливать несколько раз в день.

Полезные советы по поливу в жаркую погоду

  • Обильно поливайте растения в солнечный день.

  • Поливайте растения в почве в саду утром или вечером.

  • Избегайте полива под прямыми солнечными лучами.

  • Ставьте комнатные растения в тень или поливайте несколько раз в день.

  • Холодная вода из-под крана подходит для растений.

  • Обратите особое внимание на тенелюбивые растения и те, что растут в более прохладных или влажных регионах, которые менее приспособлены к той погоде, которую мы наблюдаем.

  • Растения из засушливых сред с интенсивным освещением, такие как суккуленты и юкки, потребуют меньшего ухода.

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Дата публикации
Количество просмотров
237
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