Правила полива растений в период жары: эксперты дали четкие рекомендации

Полив растений

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После полудня, прохладное утро или вечерняя тень — существует множество теорий о том, когда лучше всего поливать растения. И в жару стоит делать это правильно.

Как правильно это делать, рассказывает Gardens Illustrated.

По словам Стюарта Томпсона, старшего преподавателя биохимии растений Вестминстерского университета, растения, которые не растут в горшках, получат наибольшую пользу от полива утром или вечером, когда капли успевают впитаться в почву.

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Распространено мнение, что капли воды действуют как лупа и обжигают листья, если оно мокрое, является ошибочным, по словам Томпсона, за исключением листьев с волосками, которые могут удерживать капли на достаточном расстоянии от листа, чтобы солнечные лучи фокусировались на его поверхности. Общий совет заключается в том, чтобы избегать полива под прямыми солнечными лучами, поскольку вода испарится, прежде чем сможет должным образом увлажнить почву.

Комнатные растения очень быстро расходуют воду, поэтому рекомендуется переставить их в тень или поливать несколько раз в день.

Полезные советы по поливу в жаркую погоду

Обильно поливайте растения в солнечный день.

Поливайте растения в почве в саду утром или вечером.

Избегайте полива под прямыми солнечными лучами.

Ставьте комнатные растения в тень или поливайте несколько раз в день.

Холодная вода из-под крана подходит для растений.

Обратите особое внимание на тенелюбивые растения и те, что растут в более прохладных или влажных регионах, которые менее приспособлены к той погоде, которую мы наблюдаем.

Растения из засушливых сред с интенсивным освещением, такие как суккуленты и юкки, потребуют меньшего ухода.

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