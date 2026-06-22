Полив газона / © Credits

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Если у вас есть сад, вам следует подумать о нескольких вещах, в частности о том, как создать устойчивый сад с растениями, которые могут выдерживать жару и засуху, как экономить воду и как ухаживать за почвой.

Gardens Illustrated расспросил трех экспертов по садоводству о том, как нам следует адаптировать свой способ садоводства к более жарким и сухим условиям.

Хотя осторожность с поливом является важным элементом их послания, это лишь начало того, что мы можем сделать, чтобы в долгосрочной перспективе адаптироваться к экстремальным температурам.

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Как засуха и жара влияют на сады и дикую природу

Многие растения будут иметь более короткое время цветения. Изменения температуры могут означать, что не будет нужных растений для того времени, когда они нужны опылителям. Насекомые гораздо медленнее адаптируются к изменению климата, поэтому там, где цветы распускаются раньше, насекомые могут терять источник пищи. И это также влияет на фрукты и овощи — меньше фруктов и овощей для домашних производителей.

Некоторые растения, такие как гортензии, очень чувствительны к засухе. Им нужна постоянно влажная почва, и они будут страдать от недостатка воды. Кленовые также любят защищенное место в саду, но эта погода выжигает листья. Вишни нуждаются в периоде холода зимой, но если они его не получают, то вы увидите уменьшение количества плодов.

Мы полагаемся на микроорганизмы в почве, чтобы поддерживать ее здоровой, но когда она очень сухая, такие вещи, как черви, проникают очень глубоко, на метр, туда, где она влажная. Поэтому они не будут иметь такого же полезного влияния на почву.

С изменением климата произойдут изменения вредителей, болезней и грибков. Они смогут выжить там, где не выживали в прошлом. Некоторые могут прийти с континента. Если вы меняете растения, ищите что-то, что будет устойчивым к возможным болезням.

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Адаптация к засухе в саду: что должны делать садоводы

Газоны

Газоны — это ужасная трата воды, а типичная городская трава, которую мы считаем газоном, плохо подходит для опылителей.

Выберите правильную смесь трав для газонов. Не стригите газоны слишком коротко: чем длиннее они, тем устойчивее к засухе.

Коричневый газон отрастет, как только снова пойдут дожди. Если вы сейчас поливаете свой сад, не поливайте газон.

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Полив

Будьте очень избирательными, когда решаете поливать. Если вы считаете, что что-то выживет, оставьте это и сосредоточьтесь на только что посаженных растениях.

Поливайте прямо к корням. Никогда не распыляйте воду из шланга на всю границу. Она будет оставаться на листьях и испаряться.

Поливайте из поливочной трубки — это сделает ваш полив более целенаправленным.

Установите счетчик воды. Вы будете использовать воду с большей экономичностью.

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Установите бочки для дождевой воды на сливных трубах вашего дома.

Используйте переработанную воду из стиральных машин и ванн только для декоративных растений, а не для фруктов и овощей. Поливайте утром или вечером, когда прохладно, иначе вы потеряете много воды из-за испарения.

Мульчирование

Мульчирование действительно помогает в долгосрочной перспективе. Его делают преимущественно осенью. Покройте почву чем угодно, от компоста до коры. Это сохранит влагу в почве, предотвращая ее испарение. Голая почва — враг растений. Мульчирование также поможет защититься от гораздо более сильных ветров, которые мы наблюдаем весной и летом. Это уменьшит эрозию и потерю воды.

Используйте сильные дожди

Хотя сейчас проблемой являются летние засухи, с изменением климата также возникают все более сильные, целенаправленные дожди, особенно зимой, в начале весны и осенью. Пользуйтесь ими, создавая накопители дождевой воды для сбора стока, например, устанавливая бочки для воды, которые будут наполняться водой во время дождя, но будут доступны для полива в жаркую погоду.

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Некоторые садоводы также переходят к дождевым каналам, которые могут поглощать лишнюю воду или создавать временные пруды после ливней, забирая воду в сад, а не создавая риск затопления. Кажется странным говорить о дождевой воде и наводнениях во время жаркой погоды, но частью управления жарой в саду является понимание целостных системных изменений, которые мы переживаем в нашем климате, и способность уменьшить их влияние с помощью круглогодичного планирования.

Измените свои посадки

Садоводам приходится адаптироваться, но мы делаем это веками. Начните рассматривать более засухоустойчивые растения и обратите внимание на средиземноморские посадки. Есть много захватывающих растений, которые не могли перезимовать здесь несколько лет назад, но теперь они могут.

Если растение не пережило засуху, не заменяйте его таким же. Выберите что-то более устойчивое. Выберите те, что будут самосеяться, поскольку они сами выберут подходящее время для прорастания.

Там, где зимняя влага также является проблемой, адаптация сада к проливанию и хранению воды является лучшим вариантом, чем поиск растений, которые устойчивы как к засухе, так и к влаге. Вам нужны поднятые грядки/насыпи и бочки для воды/системы сбора дождевой воды.

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Не балуйте свои растения

Если у вас есть два генетически идентичных растения, и вы посадите одно на бедную почву, а другое на богатую, и польете только то, что на бедной почве, когда его впервые посадите, то лучше адаптируется к изменению климата то растение, которое растет на бедной почве. Выберите правильные растения и закалите их. Исследования показали, что если вы даете растению меньше воды, то оно адаптируется к потребности в меньшем количестве воды.

Невмешательство — вот главное

Мы должны быть менее манипулятивными и работать с почвой и растениями, которые у нас есть. Улучшайте почву как можно больше, не используя искусственные удобрения и орошения. Будьте более прагматичными: если у вас на газоне есть клевер, вы все равно можете по нему ходить.

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