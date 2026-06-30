Цветы, которым не страшна жара: 8 растений, цветущих даже в самые жаркие летние дни

Космея / © Associated Press

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Не все цветы одинаково переносят летнюю жару. Если весенние растения больше всего любят прохладные дни, то некоторые летние культуры словно созданы для солнца, высоких температур и даже засухи. Именно они становятся настоящим украшением сада в период, когда другие растения уже теряют свою привлекательность. Издание Martha Stewart рассказало о цветах, которые не боятся экстремальной жары, обильно цветут даже в самые жаркие дни и не требуют особо сложного ухода.

Циния

Циния / © Associated Press

Цинии по праву считаются одними из лучших летних цветов. Чем жарче становится на улице, тем активнее они образуют новые бутоны. Разнообразие оттенков и сортов позволяет создавать яркие композиции практически для любого сада.

Для продолжительного цветения растениям необходим регулярный полив и своевременное удаление отцветших соцветий. Это стимулирует появление новых цветов и помогает получить более длинные стебли для срезки. Выращивать цинии лучше всего на солнечных участках с хорошо дренированной почвой.

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Мексиканский подсолнечник

Мексиканский подсолнечник / © Associated Press

Яркие оранжевые, желтые и красные соцветия мексиканского подсолнечника мгновенно придают саду летнее настроение. Это растение родом из Центральной Америки, поэтому оно естественным образом приспособлено к высоким температурам.

Помимо декоративности, она активно привлекает пчел, бабочек и других опылителей. Молодые растения нуждаются в поливе при отсутствии дождей, но после укоренения хорошо переносят засуху. Для повторного цветения следует периодически удалять отцветшие цветы. Лучше всего растет на солнечных участках без слишком плодородной почвы, ведь избыток питательных веществ стимулирует рост листьев вместо цветов.

Гомфрена

Гомфрена / © Credits

Гомфрена — одна из самых выносливых однолетних цветочных культур. Её шаровидные соцветия бывают розовыми, пурпурными, белыми, красными и оранжевыми, а само растение легко переносит жару и недостаток влаги.

Она прекрасно себя чувствует на солнечных участках с хорошо дренированной почвой и обильно цветет в течение всего сезона. Гомфрена практически не нуждается в подкормке, хотя внесение компоста вокруг корневой системы будет полезно. Кроме того, она прекрасно подходит для составления букетов.

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Целозия

Целозия / © Credits

Яркие соцветия целозии напоминают пламя, поэтому это растение сразу привлекает внимание в любом цветнике. В зависимости от сорта она может цвести желтым, оранжевым, красным, розовым или фиолетовым цветом.

Период цветения длится с июня почти до первых сильных заморозков. Если оставить часть растений после окончания сезона, они могут самостоятельно рассеять семена и вновь появиться в следующем году. У целозия есть несколько декоративных форм соцветий — свечовидные, перьевидные и гребенчатые, что позволяет создавать интересные композиции в саду.

Космея

Космея / © Associated Press

Воздушные лепестки космеи только кажутся хрупкими. На самом деле это растение прекрасно переносит даже сильную жару и продолжает образовывать новые бутоны, пока не завершится его цикл цветения.

Космея неприхотлива к почве и лучше растет на относительно сухих участках, чем в переувлажненной среде. Если оставить часть цветов для созревания семян, их легко можно собрать и посеять в следующем сезоне.

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Скабиоза

Скабиоза / © Credits

Скабиоза отличается изящными дисковидными соцветиями, которые очень нравятся опылителям. Её легко выращивать из семян, и она продолжает цвести даже в самые жаркие летние дни.

В сильную жару стебли могут быть немного короче, чем в прохладную погоду, однако это не влияет на обилие цветения. Её элегантные изогнутые стебли делают растение прекрасным выбором также для срезанных букетов.

Бархатцы

Чернобрывцы / © Associated Press

Бархатцы давно стали классикой украинских садов, но их выносливость часто недооценивают. Они легко переносят жаркое лето и не перестают цвести даже при высоких температурах. Для активного роста им достаточно солнечного места и хорошо дренированной почвы.

Клеома

Клеома / © Credits

Клеома выглядит легко и нежно благодаря ажурным соцветиям пастельных оттенков, однако за внешней утончённостью скрывается чрезвычайно выносливое растение.

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Она прекрасно себя чувствует в жарком климате, любит хорошо прогретую почву и обильно цветет в течение лета. Лучше всего растет на солнечных участках с влажной, но хорошо дренированной почвой.

Жаркое лето вовсе не означает, что сад утратит свои краски. Наоборот, правильно подобранные растения способны превратить самый жаркий сезон в период непрерывного цветения.

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