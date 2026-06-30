В мятном платье-русалке и гламурных очках: Крисси Тейген продемонстрировала нежный летний образ

Крисси Тейген / © Getty Images

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Крисси Тейген посетила мероприятие в популярном магазине замороженных йогуртов в Лос-Анджелесе. Для своего выхода знаменитость выбрала нежный летний наряд, сочетающий в себе элегантность и минимализм.

Звезда появилась в мятном трикотажном платье длины миди на тонких бретельках. Наряд облегающего силуэта подчеркивал ее фигуру, а подол с широкой воланообразной вставкой в стиле «русалка» придавал образу женственности и легкости.

Крисси Тейген / © Getty Images

К платью Крисси подобрала прозрачные босоножки на шпильках. Особым акцентом стали гламурные солнцезащитные очки, украшенные золотистыми стразами.

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Тейген уложила волосы в аккуратный боб с ровным пробором и нанесла макияж с нюдовой помадой. Модель украсила уши серьгами-кольцами и кольцом с диамантом.

Напомним, Крисси Тейген в платье цвета крем-брюле и с хвостиком-кисточкой позировала на церемонии в Санта-Монике.

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