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- Шоу-бизнес
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В мятном платье-русалке и гламурных очках: Крисси Тейген продемонстрировала нежный летний образ
40-летняя модель на собственном примере показала, как простое однотонное платье может выглядеть эффектно, если дополнить его удачно подобранными деталями и стильными аксессуарами.
Крисси Тейген посетила мероприятие в популярном магазине замороженных йогуртов в Лос-Анджелесе. Для своего выхода знаменитость выбрала нежный летний наряд, сочетающий в себе элегантность и минимализм.
Звезда появилась в мятном трикотажном платье длины миди на тонких бретельках. Наряд облегающего силуэта подчеркивал ее фигуру, а подол с широкой воланообразной вставкой в стиле «русалка» придавал образу женственности и легкости.
К платью Крисси подобрала прозрачные босоножки на шпильках. Особым акцентом стали гламурные солнцезащитные очки, украшенные золотистыми стразами.
Тейген уложила волосы в аккуратный боб с ровным пробором и нанесла макияж с нюдовой помадой. Модель украсила уши серьгами-кольцами и кольцом с диамантом.
Напомним, Крисси Тейген в платье цвета крем-брюле и с хвостиком-кисточкой позировала на церемонии в Санта-Монике.