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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
143
Время на прочтение
1 мин

В мятном платье-русалке и гламурных очках: Крисси Тейген продемонстрировала нежный летний образ

40-летняя модель на собственном примере показала, как простое однотонное платье может выглядеть эффектно, если дополнить его удачно подобранными деталями и стильными аксессуарами.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Крисси Тейген

Крисси Тейген / © Getty Images

Крисси Тейген посетила мероприятие в популярном магазине замороженных йогуртов в Лос-Анджелесе. Для своего выхода знаменитость выбрала нежный летний наряд, сочетающий в себе элегантность и минимализм.

Звезда появилась в мятном трикотажном платье длины миди на тонких бретельках. Наряд облегающего силуэта подчеркивал ее фигуру, а подол с широкой воланообразной вставкой в стиле «русалка» придавал образу женственности и легкости.

Крисси Тейген / © Getty Images

Крисси Тейген / © Getty Images

К платью Крисси подобрала прозрачные босоножки на шпильках. Особым акцентом стали гламурные солнцезащитные очки, украшенные золотистыми стразами.

Тейген уложила волосы в аккуратный боб с ровным пробором и нанесла макияж с нюдовой помадой. Модель украсила уши серьгами-кольцами и кольцом с диамантом.

Напомним, Крисси Тейген в платье цвета крем-брюле и с хвостиком-кисточкой позировала на церемонии в Санта-Монике.

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Дата публикации
Количество просмотров
143
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