Ольга Горбачева показала свадьбу с экс-мужем Никитиным и озадачила его подарком у годовщину

Ольга Горбачева и Юрий Никитин / © instagram.com/yuriynikitin

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Украинская артистка Ольга Горбачева неожиданно показала свадьбу с бывшим мужем, продюсером Юрием Никитиным, и озадачила его подарком в годовщину бракосочетания.

В прошлом году пара объявила о разрыве. Однако, несмотря на развод, бывшие влюбленные смогли сохранить теплые отношения. Более того, они даже чтут даты, которые были важны в их семейной жизни. К примеру, 30 июня Юрий Никитин и Ольга Горбачева праздновали б годовщину брака. Несмотря на развод, продюсер поздравил бывшую жену и подарил ей букет цветов.

«Благодарю Юрия за то, что показывает мне и миру другое видение развода и напоминает этими цветами в день свадьбы: даже если некоторые истории завершаются, мы все равно им благодарны», — поделилась артистка.

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Пост Ольги Горбачевой / © instagram.com/gorbachovaolga

Ольга Горбачева также показала кадры с их свадьбы. Знаменитость была изображена в белом платье с фатой, а продюсер — в коричневом костюме. Рядом с ними позировали и дочери.

«Много лет я наблюдала, как благодарность к прошлому опыту — как в работе, так и в личном — создавала для Юрия еще прекраснее будущее, и училась быть благодарной», — поделилась артистка.

Ольга Горбачева и Юрий Никитин / © instagram.com/gorbachovaolga

Отметим, Ольга Горбачева и Юрий Никитин впервые поженились в 2007 году, но впоследствии развелись. Уже в 2016 году продюсер во второй раз повел артистку под венец. Однако в июле прошлого года пара объявила, что разводится снова. У бывших супругов есть две общие дочери — Полина и Серафима.

Кстати, недавно Юрий Никитин честно признался, что до сих пор официально не развелся с Ольгой Горбачевой. Продюсер также удивил чувствами к экс-жене.

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