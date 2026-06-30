Денисенко удивила реакцией 8-летнего сына на помолвку с Савранским и заговорила о дате свадьбы

Наталья Денисенко с сыном / © instagram.com/natalka_denisenko

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Украинская актриса Наталья Денисенко рассказала, как ее сын Андрей от первого брака с Андреем Фединчиком отреагировал на новость о ее помолвке с возлюбленным Юрием Савранским.

Так, после романтического предложения в Турции артистка пообщалась с подписчиками в Instagram. Один из них поинтересовался, обрадовался ли мальчик предстоящей свадьбе мамы. Как оказалось, реакция сына была довольно неожиданной.

По словам Денисенко, Андрейко отнесся к этой новости довольно спокойно. Более того, его больше всего заинтересовало не само предложения, а обручальное кольцо и его цена. Наталья также дала понять, что между ее избранником и 8-летним сыном сложились теплые и доверительные отношения. По словам знаменитости, мальчик уже давно воспринимает Савранского как часть семьи.

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«Спокойно. Андрей вообще очень сдержан в эмоциях. Спросил, дорогое ли кольцо. Он не понял, зачем так делать предложения, ведь Юра и так уже мой муж. Сынок очень привык к Юре, и тот на него очень хорошо влияет», — поделилась актриса.

Сторис Натальи Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

В то же время на вопрос о дате предстоящей свадьбы звезда отвечает лаконичным «скоро». Она объясняет, что на это влияет плотный график. Поэтому пока у вохлюбленных нет четкого плана, но они уверяют, что свадьба обязательно состоится.

Напомним, о помолвке Натальи Денисенко и Юрия Савранского сообщили 26 июня. Предложение руки и сердца состоялось у древнего храма Аполлона в турецком городе Сиде. Для актрисы это стало полной неожиданностью.

Для обеих звезд этот брак станет вторым. Наталья еще в прошлом году официально развелась с актером Андреем Фединчиком после восьми лет супружеской жизни. Однако бывшие супруги продолжают общаться по вопросам воспитания общего сына Андрея. Между тем у Юрия Савранского также есть дети от бывшей жены — сын и дочь. Жених и невеста уже познакомили своих детей друг с другом.

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Напомним, недавно бывший супруг Денисенко Андрей Фединчик также рассказал, как отреагировал на новость о её предстоящей свадьбе.

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