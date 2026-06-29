Макс Чмерковский рассекретил переезд с семьей: "Нелегко покидать место, которое было нашим домом"

Макс Чмерковский с женой / © instagram.com/petamurgatroyd

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Украинский танцор Макс Чмерковский рассекретил, что вместе с семьей переехал.

Хореограф уже много лет живет в США. Вместе с семьей он поселился в Калифорнии. Однако танцор и его жена Пета Маргатройд приняли решение о переезде. В частности, они выбрали для жизни другой штат в США, а именно Флорида.

«Мы это сделали… Мы переехали во Флориду. Было нелегко покидать место, которое столько лет было нашим домом. Но иногда самые большие шаги приводят тебя туда, где тебе суждено быть», — делятся танцор и его жена.

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Макс Чмерковский с женой и сыновьями / © instagram.com/maksimc

Супруги уже и объяснили, почему решились на переезд. По словам Чмерковского и Маргатройд, во Флориде более спокойный ритм жизни, поэтому они смогут наслаждаться взрослением их сыновей. Кроме того, это довольно солнечный штат, поэтому теперь есть больше времени на отдых.

«Счастье, более спокойный ритм жизни, солнце, возможность видеть, как наши мальчики наслаждаются каждым мгновением… Это именно то, на что мы надеялись, и даже больше. Все это стоило каждой упакованной коробки, каждого прощания и каждой неизвестности. Без оглядок назад — только вперед», — делятся супруги.

Напомним, недавно семья шоумена Владимира Остапчука эмигрировала в Канаду. Жена ведущего Екатерина Полтавская после переезда за границу уже успела похвастаться покупкой авто за более чем за три миллиона гривен.

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