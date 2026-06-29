Макс Чмерковський розсекретив переїзд із родиною: "Нелегко залишати місце, яке було нашим домом"

Макс Чмерковський із дружиною / © instagram.com/petamurgatroyd

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Український танцівник Макс Чмерковський розсекретив, що разом із родиною переїхав.

Хореограф уже багато років живе у США. Разом із сім’єю він оселився у штаті Каліфорнія. Проте танцівник та його дружина Пета Маргатройд ухвалили рішення про переїзд. Зокрема, вони обрали для життя інший штат в США, а саме Флорида.

«Ми це зробили… Ми переїхали до Флориди. Було нелегко залишати місце, яке стільки років було нашим домом. Але інколи саме найбільші кроки приводять тебе туди, де тобі судилося бути», — діляться танцівник та його дружина.

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Макс Чмерковський із дружиною та синами / © instagram.com/maksimc

Подружжя вже й пояснило, чому наважилось на переїзд. За словами Чмерковського та Маргатройд, у Флориді більш спокійний ритм життя, тож вони зможуть насолоджуватися дорослішанням їхніх синів. Окрім того, це доволі сонячний штат, тож тепер є більше часу на відпочинок.

«Щастя, спокійніший ритм життя, сонце, можливість бачити, як наші хлопчики насолоджуються кожною миттю… Це саме те, на що ми сподівалися, і навіть більше. Усе це було варте кожної запакованої коробки, кожного прощання й кожної невідомості. Без жодних озирок назад — лише вперед», — ділиться подружжя.

Нагадаємо, нещодавно родина шоумена Володимира Остапчука емігрувала до Канади. Дружина ведучого Катерина Полтавська після переїзду за кордон вже встигла похизуватися купівлею авто за понад три мільйони гривень.

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