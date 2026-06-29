Відома українська акторка вперше розповіла про зраду чоловіка і чому дозволяє йому спілкуватися з коханкою

Тамара Яценко / © скриншот з відео

Реклама

Відома українська акторка Тамара Яценко, яка нещодавно розкрила розмір пенсії, вперше розповіла про зраду свого чоловіка, актора Олега Коваленка.

Пара разом вже майже 30 років. Як виявилося, у стосунках їм довелося пережити нелегкий період. Зокрема, в Олега Коваленка була коханка. Він закрутив роман на стороні, коли працював свого часу у Москві. Тамара Яценко в інтерв’ю Аліні Доротюк розповіла, що дізналась про зраду — чоловік все їй сам розповів. Вона ж сказала йому обирати: або вона, або коханка. Олег Коваленко залишився з нею.

«Коли мій Олег поїхав до Москви, сім років він був відсутній. Мені і родичі, і друзі казали: "А ти що, не думаєш, що він там московку знайде собі?". Знайшов! Вона досі телефонує. Я казала, якщо тобі краще з тією жінкою, я не буду заперечувати, як би я тебе не кохала. Ну, вже скоро 30 років, як ми разом. Але вона йому періодично телефонує», — говорить артистка.

Реклама

Тамара Яценко та Олег Коваленко

Щоправда, Олег Коваленко й досі підтримує зв’язок із коханкою. Як говорить Тамара Яценко, жінка періодично йому телефонує. Коваленко хоча й неохоче, але відповідає.

«Він повернувся до мене. Вона телефонує. Він їй нагадує, каже: "От так вам і треба, ото нехай і бомблять". У них на ці теми розмови. Так, він розмовляє. Вона телефонує. Ну, любить людина досі, не знайшла кращого», — зізнається артистка.

Нагадаємо, нещодавно акторка Ольга Сумська розповіла про зраду подруги. Знаменитість пригадала, як через неї її звільнили з театру.

Новини партнерів