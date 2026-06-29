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Відома українська акторка вперше розповіла про зраду чоловіка і чому дозволяє йому спілкуватися з коханкою
Артистка пробачила коханому та пояснила чому.
Відома українська акторка Тамара Яценко, яка нещодавно розкрила розмір пенсії, вперше розповіла про зраду свого чоловіка, актора Олега Коваленка.
Пара разом вже майже 30 років. Як виявилося, у стосунках їм довелося пережити нелегкий період. Зокрема, в Олега Коваленка була коханка. Він закрутив роман на стороні, коли працював свого часу у Москві. Тамара Яценко в інтерв’ю Аліні Доротюк розповіла, що дізналась про зраду — чоловік все їй сам розповів. Вона ж сказала йому обирати: або вона, або коханка. Олег Коваленко залишився з нею.
«Коли мій Олег поїхав до Москви, сім років він був відсутній. Мені і родичі, і друзі казали: "А ти що, не думаєш, що він там московку знайде собі?". Знайшов! Вона досі телефонує. Я казала, якщо тобі краще з тією жінкою, я не буду заперечувати, як би я тебе не кохала. Ну, вже скоро 30 років, як ми разом. Але вона йому періодично телефонує», — говорить артистка.
Щоправда, Олег Коваленко й досі підтримує зв’язок із коханкою. Як говорить Тамара Яценко, жінка періодично йому телефонує. Коваленко хоча й неохоче, але відповідає.
«Він повернувся до мене. Вона телефонує. Він їй нагадує, каже: "От так вам і треба, ото нехай і бомблять". У них на ці теми розмови. Так, він розмовляє. Вона телефонує. Ну, любить людина досі, не знайшла кращого», — зізнається артистка.
Нагадаємо, нещодавно акторка Ольга Сумська розповіла про зраду подруги. Знаменитість пригадала, як через неї її звільнили з театру.