Сумська приголомшила зізнанням про зраду в театрі та скандальне звільнення після 20 років акторства

Ольга Сумська

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Українська акторка Ольга Сумська відверто розповіла про болісний досвід роботи в театрі Лесі Українки та наслідки конфліктів у творчому середовищі.

Історія артистки розгортається навколо майже чотирьох десятиліть служіння сцені. 20 років свого життя вона присвятила праці в столичному театрі, який вважала важливою частиною свого життя. Атмосфера всередині колективу з часом почала змінюватися. Замість творчої підтримки з’явилися приховані конфлікти. Довіра до людей поруч поступово руйнувалася. Найболючішим виявився удар з боку близької колеги.

«Ми товаришували з однією акторкою в театрі Лесі Українки, навіть сиділи в одній гримерці. Не буду називати її прізвище. Але потім так склалися обставини, що я дізналася, що ця акторка плела інтриги проти мене. І, власне, саме завдяки цим інтригам я пішла з цього театру. Мені навіть прикро зізнатися, але я була звільнена», — зізналася артистка в коментарі для ЖВЛ.

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Ольга Сумська

Після цього досвіду Сумська інакше подивилася на роботу в творчих колективах. Вона згадує, що напруга накопичувалася не лише через особисті конфлікти, а й через позицію керівництва. Ситуація загострювалася поступово, перетворюючись на постійний психологічний тиск. У підсумку акторка опинилася в середовищі, де відчувала постійне неприйняття.

«Шкодую, що я втратила ці роки. Коли тебе не сприймає керівництво, коли проти тебе плетуть ці інтриги, коли йде „війна“ проти певних акторів, які не є в когорті улюбленців, ти це відчуваєш. І ти постійно наражаєшся на якісь страшні конфлікти, на неприйняття, на непорозуміння. От тоді треба йти геть з цього театру і шукати нове місце роботи», — додала вона.

Ольга Сумська

Пізніше акторка також згадувала роль тодішнього керівництва театру, зокрема Михайла Резніковича, наголошуючи на складних стосунках у творчому середовищі та власній принциповій позиції.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська видала неочікуваний секрет початку її стосунків з Борисюком.

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