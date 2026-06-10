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Сумська приголомшила зізнанням про зраду в театрі та скандальне звільнення після 20 років акторства
Артистка розкрила правду про один зі столичних театрів та як її звідти «прибрали».
Українська акторка Ольга Сумська відверто розповіла про болісний досвід роботи в театрі Лесі Українки та наслідки конфліктів у творчому середовищі.
Історія артистки розгортається навколо майже чотирьох десятиліть служіння сцені. 20 років свого життя вона присвятила праці в столичному театрі, який вважала важливою частиною свого життя. Атмосфера всередині колективу з часом почала змінюватися. Замість творчої підтримки з’явилися приховані конфлікти. Довіра до людей поруч поступово руйнувалася. Найболючішим виявився удар з боку близької колеги.
«Ми товаришували з однією акторкою в театрі Лесі Українки, навіть сиділи в одній гримерці. Не буду називати її прізвище. Але потім так склалися обставини, що я дізналася, що ця акторка плела інтриги проти мене. І, власне, саме завдяки цим інтригам я пішла з цього театру. Мені навіть прикро зізнатися, але я була звільнена», — зізналася артистка в коментарі для ЖВЛ.
Після цього досвіду Сумська інакше подивилася на роботу в творчих колективах. Вона згадує, що напруга накопичувалася не лише через особисті конфлікти, а й через позицію керівництва. Ситуація загострювалася поступово, перетворюючись на постійний психологічний тиск. У підсумку акторка опинилася в середовищі, де відчувала постійне неприйняття.
«Шкодую, що я втратила ці роки. Коли тебе не сприймає керівництво, коли проти тебе плетуть ці інтриги, коли йде „війна“ проти певних акторів, які не є в когорті улюбленців, ти це відчуваєш. І ти постійно наражаєшся на якісь страшні конфлікти, на неприйняття, на непорозуміння. От тоді треба йти геть з цього театру і шукати нове місце роботи», — додала вона.
Пізніше акторка також згадувала роль тодішнього керівництва театру, зокрема Михайла Резніковича, наголошуючи на складних стосунках у творчому середовищі та власній принциповій позиції.
Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська видала неочікуваний секрет початку її стосунків з Борисюком.