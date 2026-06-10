Погоду в Україні "переверне" циклонічний вихор з півдня: синоптики попередили про удар стихії

Фото ілюстративне / © ТСН

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Найближчими днями в Україні очікуються суттєві зміни погоди: 11 червня в багатьох регіонах пройдуть дощі, грози, а у п’ятницю очікується різке зниження температури. Детальніше про погоду в Україні — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні

Керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань попереджає про різку зміну погоди найближчими днями. За його словами, четвер, 11 червня, стане найтеплішим днем тижня.

«Активний циклонічний вихор південного походження рухатиметься з Італії до країн Балтії. А Черкащина перебуватиме в його теплому секторі, де з південними вітрами посилиться адвекція більш теплого повітря та вологого з акваторії Середземного моря», — повідомляє синоптик.

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Очікується сонячна й спекотна погода з нічною температурою +12…+17 градусів тепла та денною в межах +25…+30 градусів вище нуля. Лише подекуди ввечері можливий короткочасний дощ.

Проте вже у п’ятницю, 12 червня, погода суттєво ускладниться через зіткнення спеки та прохолоди. Як зазначає Постригань, на межі цих температурних контрастів Черкащина опиниться під ударом стихії: ймовірні грози, зливи, локальний град та шквали вітру до 17–22 м/с. Протягом дня температура стрімко впаде з +29 до +20 градусів тепла.

Метеологічна мапа: Джерело — Facebook Віталій Постригань

В Українському гідрометцентрі прогнозують хмарну погоду 11 червня. За словами синоптиків, на заході і південному сході країни пройдуть короткочасні дощі, місцями грози, на Закарпатті та Прикарпатті помірні, місцями значні дощі. На решті території опадів не передбачається.

Вітер буде переважно південний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі коливатиметься від +13 до +18 градусів тепла, вдень очікується від +23 до +28 градусів вище нуля. На крайньому заході країни буде прохолодніше — там очікується від +18 до +23 градусів тепла.

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Погода в Україні 11 червня / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

На Київщині 11 червня синоптики прогнозують хмарну погоду із короткочасними проясненнями. Опадів не передбачається. Вітер дутиме південний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +13 до +18 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +28 градусів вище нуля.

У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +16 до +18 градусів тепла, вдень очікується від +26 до +28 градусів вище нуля.

Погода у Львові

У четвер, 11 червня, погоду на Львівщині визначатиме проходження атмосферних фронтів із заходу, повідомляють в обласному гідрометцентрі.

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Протягом дня буде хмарно з проясненнями. Ймовірні короткочасні дощі із грозами, вдень подекуди випаде град. Вночі та вранці зберігатиметься слабкий туман.

Вітер буде південно-східний з переходом на північно-західний та дутиме зі швидкістю 7 — 12 м/с, вдень місцями пориви 15 — 20 м/с. Температура вночі коливатиметься від +13 до +18 градусів тепла, вдень очікується від +17 до +22 градусів тепла.

У Львові температура повітря вночі становитиме від +15 до +17 градусів тепла, вдень очікується від +19 до +21 градуса тепла.

Погода в Одесі

На Одещині та у місті Одеса на 11 буде хмарно із проясненнями. Без істотних опадів.

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Вітер буде південний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +13 до +18 градусів тепла, вдень очікується від +24 до +29 градусів вище нуля.

На автошляхах області вночі та вранці буде серпанок, видимість становитиме 1-2 км.

В Одесі температура повітря вночі становитиме від +16 до +18 градусів тепла, вдень очікується від +24 до +26 градусів тепла.

Погода у Харкові

На Харківщині 11 червня буде хмарна погода із короткочасними проясненнями.

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Ніч пройде без істотних опадів, проте вдень ймовірні невеликі короткочасні дощі, місцями із грозами. Вітер буде північно-східний та дутиме зі швидкістю 5 — 10 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +14 до +19 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +31.

У Харкові температура повітря вночі становитиме від +15 до +17 градусів тепла, вдень очікується від +28 до +30 градусів вище нуля.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 11 червня буде мінлива хмарність. Ніч пройде без істотних опадів, проте вдень ймовірні короткочасні дощі місцями із грозами.

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Вночі та вранці місцями по області зберігатиметься туман. Вітер вночі буде змінних напрямків та дутиме зі швидкістю 4-8 м/с, вдень — південно-східний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області коливатиметься:

вночі від +13 до +18 градусів тепла;

вдень від +26 до +31 градусу тепла.

У місті Дніпро стовпчики термометрів показуватимуть:

вночі від +16 до +18 градусів тепла;

вдень від +28 до +30 градусів тепла.

Нагадаємо, фахівці попереджають, що аномальна спека перестає бути винятком і дедалі частіше стає «новою реальністю». Минулий місяць став другим найспекотнішим травнем за всю історію спостережень, а у Великій Британії, Франції, Ірландії та Португалії були побиті температурні рекорди.

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