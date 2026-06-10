Сотні справ і жодного провладного фігуранта: що показали вибори у Вірменії

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Про це пише РБК.

Перемога прозахідного Пашиняна зміцнила зовнішньополітичний розворот Вірменії у бік ЄС, проте європейський курс не дорівнює автоматичній появі демократії.

У день виборів Слідком Вірменії повідомив про відкриття 59 кримінальних справ за звинуваченнями у порушеннях, пов’язаних із виборами. А наступного дня МВС країни заявив, що під час голосування було зафіксовано 619 повідомлень про порушення: випадки подвійного голосування, порушення таємниці голосування, перешкоджання здійсненню виборчих прав, підкуп виборців та втручання у виборчий процес. Станом на ранок 8 червня затримали 18 осіб, а ще 322 звіти про порушення перебувають на стадії перевірки. Серед сотень затриманих не було жодного представника провладних сил.

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Незалежна спостережна місія The Independent Observer Alliance, спостерігачі якої відвідали 1 906 з 2 005 виборчих дільниць, зафіксували: проблеми були виявлені на 44% виборчих дільниць, тобто, на кожній другій, що погано узгоджується з образом «демократичного» голосування. Ще одна місцева місія спостереження «Айакве» зафіксувала: у виборчих списках були померлі люди.

Згідно з попередньою заявою Парламентської асамблеї ОБСЄ (OSCE PA) за підсумками спостереження за парламентськими виборами у Вірменії: «Кампанія мала вкрай конфронтаційний характер, супроводжувалася риторикою, що сіє ворожнечу, і відзначена обинуваченнями у підкупі виборців та інших порушеннях виборчого законодавства, що призвело до численних кримінальних справ проти опозиційних кандидатів та активістів».

А спеціальний координатор і керівник короткострокової місії спостерігачів ОБСЄ Фарах Карімі заявила: «Концентрація арештів і кримінальних переслідувань щодо опозиційних діячів сприяла формуванню уявлення про вибіркове правосуддя, в той час як поляризований інформаційний простір, підбурювальна риторика, дезінформація, а також постійний зовнішній тиск підірвали демократичну стійкість Вірменії та цілісність суспільних дебатів».

На тлі перелічених фактів позиція ЄС щодо Вірменії виглядає абсурдно. Так, 8 червня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн привітала Нікола Пашиняна з перемогою і додала: «Ми високо цінуємо наше партнерство з демократичною Вірменією, яка все більше зближується з Європою«. За такої кількості порушень називати ці вибори „демократичними“, звучить як глузування.

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Наявність порушень з боку опозиції не можна ігнорувати, але виборче правосуддя має бути однаковим для всіх. Якщо правоохоронна система працює лише в одному політичному напрямку, довіра до виборів неминуче слабшає. Саме це мало б стати предметом уважної оцінки ЄС. Проте Брюссель обрав іншу рамку — привітати переможця і підкреслити демократичність Вірменії. Такий підхід залишає поза кадром головне питання: чи були ці вибори справді рівними для всіх учасників.

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