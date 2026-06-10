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16-річний український футболіст підписав контракт із "Барселоною"
Артем Рибак продовжить виступати за каталонський клуб.
16-річний український півзахисник Артем Рибак підписав професійний контракт із "Барселоною".
Про це повідомила академія каталонського клубу на своїй сторінці в Instagram.
Агент футболіста Вадим Шаблій повідомив, що Рибак підписав свій перший професійний контракт із "Барселоною" терміном на три роки.
Українець продовжить виступати за "синьо-гранатових" на юнацькому рівні.
Минулого сезону Артем виступав за "Барселону" U-16. До цього він займався в Україні в дитячих командах "Буковини" та "Шахтаря".
Після початку повномасштабного вторгнення російських окупантів до України він улітку 2022 року приєднався до академії "Барселони".
Рибак є гравцем збірної України U-17, за яку вже встиг провести шість матчів.
Зазначимо, що торік Рибак приніс "Барселоні" перемогу на юнацькому клубному чемпіонаті світу, забивши вирішальний гол у фіналі.
Раніше повідомлялося, що зірковий польський форвард Роберт Левандовські оголосив, що йде з "Барселони".