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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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78
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16-річний український футболіст підписав контракт із "Барселоною"

Артем Рибак продовжить виступати за каталонський клуб.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Артем Рибак

Артем Рибак / instagram.com/fcbmasia

16-річний український півзахисник Артем Рибак підписав професійний контракт із "Барселоною".

Про це повідомила академія каталонського клубу на своїй сторінці в Instagram.

Агент футболіста Вадим Шаблій повідомив, що Рибак підписав свій перший професійний контракт із "Барселоною" терміном на три роки.

Українець продовжить виступати за "синьо-гранатових" на юнацькому рівні.

Минулого сезону Артем виступав за "Барселону" U-16. До цього він займався в Україні в дитячих командах "Буковини" та "Шахтаря".

Після початку повномасштабного вторгнення російських окупантів до України він улітку 2022 року приєднався до академії "Барселони".

Рибак є гравцем збірної України U-17, за яку вже встиг провести шість матчів.

Зазначимо, що торік Рибак приніс "Барселоні" перемогу на юнацькому клубному чемпіонаті світу, забивши вирішальний гол у фіналі.

Раніше повідомлялося, що зірковий польський форвард Роберт Левандовські оголосив, що йде з "Барселони".

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Дата публікації
Кількість переглядів
78
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