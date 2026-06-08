Переможець Ліги чемпіонів оголосив про завершення кар'єри у 31 рік

Дівок Орігі / © Associated Press

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Колишній нападник "Ліверпуля", "Мілана" і збірної Бельгії Дівок Орігі оголосив про завершення кар'єри.

Про це 31-річний бельгієць повідомив на своїй сторінці в Instagram.

У своєму зверненні Орігі подякував усім своїм клубам, тренерам, партнерам за командою, а також уболівальникам і родині.

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"Моя мета у грі як гравця досягнута. Я втілив свої дитячі мрії — грати на найбільших аренах і вигравати найвизначніші трофеї. Я вдячний Богу за все це.

Моїм уболівальникам по всьому світу, які допомагали мені сяяти: кожен культовий момент, кожен гол, кожна сторінка історії, яку ми створили разом, назавжди залишаться нашими.

Дякую кожному клубу, усім тренерам і партнерам за командою, які були поруч зі мною. Ви сформували мене так, що це виходить далеко за межі футбольного поля.

Представляти Бельгію, мою країну, і водночас нести в серці Кенію, моє коріння, було справжньою радістю. І моїй родині та найближчим людям… без вас я не був би тим, ким є сьогодні. Я вдячний вам навіки.

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Місію виконано. Тепер я крокую назустріч своєму наступному покликанню. Попереду продовження подорожі… З любов'ю, Дівок Орігі", — написав бельгієць.

За свою кар'єру Орігі виступав за "Лілль", "Ліверпуль", "Вольфсбург", "Мілан" і "Ноттінгем". Також Дівок провів 32 матчі за збірну Бельгії, відзначившись 3 голами.

У складі "Ліверпуля" він виграв АПЛ, Кубок Англії, Кубок англійської ліги, Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА і Клубний чемпіонат світу.

Раніше повідомлялося, що колишній захисник донецького "Шахтаря" та збірної України Ярослав Ракицький оголосив про завершення кар'єри.

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