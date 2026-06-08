Анна Саліванчук шокувала зникненням батька-нардепа з життя їхніх дітей і як це вплинуло на них

Анна Саліванчук з ексчоловіком і дітьми

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Українська акторка Анна Саліванчук відверто розповіла про стосунки з колишнім чоловіком, нардепом Олександром Божковим, і вплив розлучення дітей.

Знаменитість поділилася, що після розриву фактично втратила будь-який контакт з ексобранцем. За словами Саліванчук, нині вони не спілкуються ані особисто, ані через повідомлення, хоча чоловік в Україні. Ба більше, акторка стверджує, що батько не підтримує зв’язок і з їхніми синами — Глібом та Микитою. У проєкті "Наодинці з Гламуром" артистка вперше настільки відверто розповіла про ситуацію в родині.

«Не спілкуємося, не листуємося і взагалі жодного контакту зі своїми дітьми. Навіть не відповідає їм на дзвінки на день народження. Він в Україні. Насильно коханим не будеш. Якщо йому непотрібні діти, то непотрібні. Чи я йому маю казати бути хорошим батьком?», — приголомшила зірка у коментарі Анні Севастьяновій.

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Анна Саліванчук з дітьми / © instagram.com/salivanchuk.anna

Попри образу та розчарування, Саліванчук наголошує, що не поливатиме брудом все колишнього чоловіка. Зірка зізналася, що вже отримувала пропозиції викрити правду їхнього шлюбу за великі гонорари, однак щоразу відмовлялася. Причина — спільні діти, які рано чи пізно побачать.

«Мені за інтерв’ю платили багато грошей, аби я розказала правду. Але не збираюсь цього робити. Він батько моїх дітей. Дорослі діти можуть побачити це. Я ніколи в житті не скажу поганого слова про цю людину. Єдине, мені шкода, що йому нецікаві діти, бо у нього ростуть неймовірно класні хлопці. І мені шкода дітей, які не бачать батьківської опіки… Це його помилки. Сподіваюсь, він колись це зрозуміє. Але я впевнена, буде пізно», — поділилася Анна.

Анна Саліванчук з дітьми / © instagram.com/salivanchuk.anna

Особливо важко розлучення пережив старший син Гліб. За словами Саліванчук, зараз хлопець проходить непростий підлітковий період, тому вона намагається максимально підтримувати його емоційно. До того ж акторка має другу вищу освіту за спеціальністю сімейної психології.

«У мене є друга освіта — сімейна психологія. Молодший син ще цього не відчув. А зі старшим я веду дуже багато терапії, бо зараз дуже важкий період, коли триває статеве дозрівання, коли емоції зашкалюють, а логіки немає. Зараз дуже важко як мамі це все самій тягнути фізично, емоційно і фінансово. Але я справляюсь, бо це був мій вибір — я дуже хотіла дітей», — зізналася артистка.

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▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: Маму САЛІВАНЧУК ОБІКРАЛИ, Анатоліч про КОНЦЕРТ ЛОБОДИ в ОДЕСІ та чому ОСТАПЧУК «ЗЛОБНИЙ»

Нагадаємо, Анна Саліванчук та Олександр Божков прожили у шлюбі понад вісім років. У пари народилося двоє синів — Гліб і Микита. Після розлучення акторка самостійно займається їхнім вихованням і нещодавно на випуску 10-річного сина присоромила колишнього.

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