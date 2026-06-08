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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
211
Час на прочитання
1 хв

Аліна Шаманська показалася з 8-річним сином-красунчиком та різко відповіла на гейт щодо самотніх мам

Ведуча розповіла, чому пишається статусом самотньої мами.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Аліна Шаманська з сином

Аліна Шаманська з сином / © instagram.com/shamankaa

Українська блогерка та ведуча Аліна Шаманська разом із сином Артуром долучилася до соціального проєкту про стереотипи щодо самотніх мам і відверто пояснила, чому її більше не зачіпають образливі ярлики.

Блогерка стала учасницею кампанії, покликаної привернути увагу до упереджень, із якими досі стикаються жінки після розлучення. Для фотосесії вона позувала поруч із восьмирічним сином Артуром. В руках вона тримала плакат із принизливим написом, який нерідко використовують щодо матерів, які виховують дітей самостійно. Таким чином Шаманська продемонструвала, наскільки болісними можуть бути суспільні кліше. Втім, сама вона навчилася не реагувати на подібні висловлювання. Причина — її син.

«Нехай говорять усе, що хочуть! Мені байдуже, бо я щаслива у своєму материнстві на мільярд відсотків! Мій син — моя найбільша винагорода, безмежна гордість, любов і спокій», — написала вона.

Аліна Шаманська з сином / © instagram.com/shamankaa

Аліна Шаманська з сином / © instagram.com/shamankaa

За словами журналістки, саме материнство допомогло їй виробити внутрішню стійкість до критики та гейту. Вона зізнається, що поруч із дитиною зовнішні оцінювання втратили для неї будь-яке значення.

«Я так сильно його люблю, що якось увже автоматично сформувався щит, який захищає від будь-яких слів і стереотипів», — пояснила вона.

Аліна Шаманська з сином / © instagram.com/shamankaa

Аліна Шаманська з сином / © instagram.com/shamankaa

Нагадаємо, нещодавно в Аліни Шаманської помер батько. Ведуча повідомила про горе в її родині.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
211
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