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У світло-блакитному костюмі та кросівках: прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні на військовому параді
Політикиня у діловому аутфіті ніжних відтінків вшанувала одне з найважливіших державних італійських свят.
Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні взяла участь у святкуванні Дня Республіки в Римі. Разом із нею на заході були присутні міністр оборони Гвідо Крозетто та представник Сенату Італії Іньяціо Ла Русса. Разом вони спостерігали за військовим парадом на Віа деї Фори Імперіалі.
Мелоні для такої події обрала діловий образ у ніжних відтінках. На ній був світло-блакитний костюм, який складався з жакета і штанів-палацо з тканинним поясом, а також білий топ. Вбрання вона доповнила білими кросівками.
Прем’єрка зробила укладання з локонами, макіяж із рожевою помадою, прикрасила вуха бірюзовими сережками, а руку — каблучкою з великим смарагдом і маленькими діамантами.
Нагадаємо, Джорджа Мелоні в подовженому сірому жакеті, білому топі та білих широких штанях зі стрілками зустрілася з ірландським колегою.