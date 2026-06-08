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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
154
Час на прочитання
1 хв

У світло-блакитному костюмі та кросівках: прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні на військовому параді

Політикиня у діловому аутфіті ніжних відтінків вшанувала одне з найважливіших державних італійських свят.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Джорджа Мелоні

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні взяла участь у святкуванні Дня Республіки в Римі. Разом із нею на заході були присутні міністр оборони Гвідо Крозетто та представник Сенату Італії Іньяціо Ла Русса. Разом вони спостерігали за військовим парадом на Віа деї Фори Імперіалі.

Гвідо Крозетто, Джорджа Мелоні, Іньяціо Ла Русса / © Getty Images

Гвідо Крозетто, Джорджа Мелоні, Іньяціо Ла Русса / © Getty Images

Мелоні для такої події обрала діловий образ у ніжних відтінках. На ній був світло-блакитний костюм, який складався з жакета і штанів-палацо з тканинним поясом, а також білий топ. Вбрання вона доповнила білими кросівками.

Прем’єрка зробила укладання з локонами, макіяж із рожевою помадою, прикрасила вуха бірюзовими сережками, а руку — каблучкою з великим смарагдом і маленькими діамантами.

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Нагадаємо, Джорджа Мелоні в подовженому сірому жакеті, білому топі та білих широких штанях зі стрілками зустрілася з ірландським колегою.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
154
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