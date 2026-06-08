У світло-блакитному костюмі та кросівках: прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні на військовому параді

Джорджа Мелоні / © Associated Press

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Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні взяла участь у святкуванні Дня Республіки в Римі. Разом із нею на заході були присутні міністр оборони Гвідо Крозетто та представник Сенату Італії Іньяціо Ла Русса. Разом вони спостерігали за військовим парадом на Віа деї Фори Імперіалі.

Гвідо Крозетто, Джорджа Мелоні, Іньяціо Ла Русса / © Getty Images

Мелоні для такої події обрала діловий образ у ніжних відтінках. На ній був світло-блакитний костюм, який складався з жакета і штанів-палацо з тканинним поясом, а також білий топ. Вбрання вона доповнила білими кросівками.

Прем’єрка зробила укладання з локонами, макіяж із рожевою помадою, прикрасила вуха бірюзовими сережками, а руку — каблучкою з великим смарагдом і маленькими діамантами.

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Джорджа Мелоні / © Associated Press

Нагадаємо, Джорджа Мелоні в подовженому сірому жакеті, білому топі та білих широких штанях зі стрілками зустрілася з ірландським колегою.

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